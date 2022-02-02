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Haberler Yaşam KANDİL MESAJLARI 2022: Regaip Kandili mesajları ile sevdiklerini hatırla! En güzel, kısa, uzun, resimli Regaip Kandili mesajı
Giriş Tarihi: 02.02.2022 23:37 Güncelleme Tarihi: 11.01.2024 14:08

KANDİL MESAJLARI 2022: Regaip Kandili mesajları ile sevdiklerini hatırla! En güzel, kısa, uzun, resimli Regaip Kandili mesajı

Regaip Kandili mesajları araması, 3 Şubat Perşembe günü idrak edilecek mübarek kandil günü öncesinde araştırılıyor. İslam alemi açısından büyük önem taşıyan bugünde dualar edilecek, ibadetler yerine getirilecek, namazlar kılınacak. Öte yandan; ailelerine, sevdiklerine, arkadaşlarına ve akrabalarına kandil mesajlarını iletmek isteyenler "2022 Dualı, Hadisli, En güzel, Kısa, Uzun, Anlamlı Regaip Kandili mesajları ve sözleri" araştırması yapıyor. Kandil günlerinin önemi ve anlamına özel resimli, dualı ve ayetli Regaip Kandili mesajları ve sözlerine bu başlık altından ulaşabilir, sizler de sevdiklerinize en güzel kandil mesajını iletebilirsiniz. Hayırlı Kandiller!

KANDİL MESAJLARI 2022: Regaip Kandili mesajları ile sevdiklerini hatırla! En güzel, kısa, uzun, resimli Regaip Kandili mesajı

2022'nin ilk kandili olan Regaip kandili, her yıl olduğu gibi yine heyecan ve huzurla karşılanıyor. Birlik ve beraberlik içerisinde geçirilen bu önemli günün anlamı Regaip Kandili mesajları ile ön plana çıkıyor. Bu sabah saatlerinden itibaren sosyal medya ve çeşitli uygulamalarla paylaşılan konular arasında da "Kandiliniz Mübarek Olsun!" temalı kandil mesajı yerini alıyor. Sizler de 2022 Kandil mesajları ile sevdiklerinizle en içten dileklerinizi paylaşabilirsiniz. İşte 3 Şubat 2022 En güzel, yeni, resimli Regaip Kandili mesajları ve sözleri...

KANDİL MESAJLARI 2022: Regaip Kandili mesajları ile sevdiklerini hatırla! En güzel, kısa, uzun, resimli Regaip Kandili mesajı

KANDİL MESAJI 2022

Bu gece kulun yalvarış ve yakarışlarını Yüce Mevla'ya sunacağı ve O'nun sonsuz affından, merhametinden, iyiliğinden bol bol yararlanacağı umut, huzur ve müjde gecesidir. Kandiliniz hayırlı olsun!

Bir kandil gülü savur sevdiklerine, size onlardan gülücükler getirsin öyle içten öyle samimi ol ki göz yaşlarını bile tebessüme çevirsin. Kandiliniz mübarek olsun

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KANDİL MESAJLARI 2022: Regaip Kandili mesajları ile sevdiklerini hatırla! En güzel, kısa, uzun, resimli Regaip Kandili mesajı

REGAİP KANDİLİ MESAJLARI

Avuçların açıldığı, gözlerin yaşardığı, ilahi esintilerin kalpleri okşadığı anın bir asra bedel olduğu bu gece dualarda birleşmek dileğiyle kandilinizi kutlarım.

Allah'ın aşkıyla yan bu gece, Mevlana gibi dön bu gece, secdeye varıp huzura erince, şu fakiri de an bu gece. Hayırlı kandiller!

KANDİL MESAJLARI 2022: Regaip Kandili mesajları ile sevdiklerini hatırla! En güzel, kısa, uzun, resimli Regaip Kandili mesajı

Mübarek Regaip kandilinde yaptığınız tüm duaları Allah kabul etsin. Hayırlı kandiller!

Sofranız afiyetli, paranız bereketli, kararlarınız isabetli, yuvanız muhabbetli, kalbiniz merhametli, bedeniniz sıhhatli, yüzünüz mutlu, kandiliniz kutlu olsun.

Allah'a kulsun, zulmetler içinde parlayan nursun, senin gibi hakikatli dostun, kandilin mübarek olsun

KANDİL MESAJLARI 2022: Regaip Kandili mesajları ile sevdiklerini hatırla! En güzel, kısa, uzun, resimli Regaip Kandili mesajı

Borçlarımızdan, ceza ve günahlarımızdan kurtulmak için bu gece dua edelim.. Allah affeden ve bağışlayandır, unutmayalım.. Eller semaya kalkıp, yürekler bir atınca bu gece, gözler sevinç yaşlarıyla dolacak.. Kandiliniz mübarek, dualarınız kabul olsun!

Bu günlerin feyzi üzerinize, rahmeti geçmişinize, bereketi evinize, nuru ahiretimize, sıcaklığı yuvamıza dolsun. Kandiliniz mübarek olsun..

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