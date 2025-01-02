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REGAİP KANDİLİ OKUNACAK DUA VE SURELER: Regaip Kandili duası nasıl okunur, bugüne özel bir dua var mı?
Giriş Tarihi: 02.01.2025 07:50
Güncelleme Tarihi: 02.01.2025
07:50
Regaip Kandili duası ile ibadetlerini tamamlayacak İslam alemi Regaip Gecesi'nde hangi dualar okunur merak ediyor. Bol sevap, fazilet anlamlarına gelen bu özel gece yılın ilk kandili olarak Müslümanlar tarafından coşkuyla karşılanıyor. Regaip Kandili okunacak dua ve sureler ile tespih çekmek isteyenler de araştırmalarını Diyanet ve dini kaynaklara yönlendirmiş durumda. İşte, Regaip Kandili duası okunuşu...