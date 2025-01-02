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Haberler Yaşam REGAİP KANDİLİ OKUNACAK DUA VE SURELER: Regaip Kandili duası nasıl okunur, bugüne özel bir dua var mı?
Giriş Tarihi: 02.01.2025 07:50 Güncelleme Tarihi: 02.01.2025 07:50

REGAİP KANDİLİ OKUNACAK DUA VE SURELER: Regaip Kandili duası nasıl okunur, bugüne özel bir dua var mı?

Regaip Kandili duası ile ibadetlerini tamamlayacak İslam alemi Regaip Gecesi'nde hangi dualar okunur merak ediyor. Bol sevap, fazilet anlamlarına gelen bu özel gece yılın ilk kandili olarak Müslümanlar tarafından coşkuyla karşılanıyor. Regaip Kandili okunacak dua ve sureler ile tespih çekmek isteyenler de araştırmalarını Diyanet ve dini kaynaklara yönlendirmiş durumda. İşte, Regaip Kandili duası okunuşu...

REGAİP KANDİLİ OKUNACAK DUA VE SURELER: Regaip Kandili duası nasıl okunur, bugüne özel bir dua var mı?

Regaip Kandili duası Arapça, Türkçe seçenekleriyle takip ediliyor. İbadet planlarını çıkaran Müslümanlar kıldıklarını namazları, okudukları sureleri ve nafile ibadetlerini dua ile bitirmeyi hedefliyor. Yılın ilk önemli gecesi için secdede yerler alınıyor. İşte, Regaip Kandili okunacak dua ve sureler...

REGAİP KANDİLİ OKUNACAK DUA VE SURELER: Regaip Kandili duası nasıl okunur, bugüne özel bir dua var mı?

REGAİP KANDİLİ İBADETLERİ

Regaip Kandili gecesi Kur'an- Kerim okumak başta olmak üzere Peygamber Efendimize Salat-u Selamlar getirilmek, kaza ve nafile namazları kılmak, tefekkürde bulunulmak ve tövbe etmek gibi her zaman yapılan ibadetlere başvurulabilir.

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REGAİP KANDİLİ OKUNACAK DUA VE SURELER: Regaip Kandili duası nasıl okunur, bugüne özel bir dua var mı?

Regâib gecelerinde dua etmek, tevbe ve istiğfarda bulunmak, bu geceyi kutsal kabul ederek çeşitli ibâdetlerle geçirmek, genel olarak alimler arasında kabul görmüştür.

Regaibin diğer kandillerden farklı oluşu hem Recep ayında bulunması hem de Cuma gecesi oluşudur. Bu gecede Yüce Allah'ın rahmet, bağış ve yardımlarının dağıtıldığına inanılır.

REGAİP KANDİLİ OKUNACAK DUA VE SURELER: Regaip Kandili duası nasıl okunur, bugüne özel bir dua var mı?

REGAİP KANDİLİ DUASI

Regaib gecesi, Kur'an'da saygı gösterilmesi istenen ve hadislerde -gün belirtilmeden- oruç tutulması tavsiye edilen haram aylardan (el-Bakara 2/217; el-Mâide 5/2, 97; Ebû Dâvûd, "Ṣavm", 55; İbn Mâce, "Ṣıyâm", 43) receb ayında bulunmakla birlikte özellikle tasavvufî eserlerde yer alan, Hz. Peygamber'in Regaib gecesinde ana rahmine düştüğü, receb ayının ilk perşembe günü oruç tutup gecesinde Regaib namazı adıyla bir namaz kılmanın sevap olduğu ve bu gecenin birçok faziletinin bulunduğu yönündeki rivayetlerin asılsız olduğu hadis âlimlerince belirtilmiştir.

Buna göre bu doğrultuda özel bir dua bulunmezken Recep ayında yapılan ibadetlerden hareketle şöyle dua edilebilir:

REGAİP KANDİLİ OKUNACAK DUA VE SURELER: Regaip Kandili duası nasıl okunur, bugüne özel bir dua var mı?

Bismillahi'r-rahmani'r-rahîm

Ey bizleri varlığa erdiren , var olmadaki sonsuz zevki gönüllerimize duyuran güzeller güzeli rabbimiz! Sana sonsuz hamd ü senalar olsun. Sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa'ya sonsuz salât ü selam olsun. İçinde bulunduğumuz şu mübarek Regaib Kandili münasebetiyle bu gecenin senin katındaki kutsiliğini de vesile edinerek dergâh-ı ilahînin önünde ellerimizi açıp yalvarıyoruz:

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