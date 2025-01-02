REGAİP KANDİLİ OKUNACAK DUA VE SURELER: Regaip Kandili duası nasıl okunur, bugüne özel bir dua var mı?

REGAİP KANDİLİ DUASI

Regaib gecesi, Kur'an'da saygı gösterilmesi istenen ve hadislerde -gün belirtilmeden- oruç tutulması tavsiye edilen haram aylardan (el-Bakara 2/217; el-Mâide 5/2, 97; Ebû Dâvûd, "Ṣavm", 55; İbn Mâce, "Ṣıyâm", 43) receb ayında bulunmakla birlikte özellikle tasavvufî eserlerde yer alan, Hz. Peygamber'in Regaib gecesinde ana rahmine düştüğü, receb ayının ilk perşembe günü oruç tutup gecesinde Regaib namazı adıyla bir namaz kılmanın sevap olduğu ve bu gecenin birçok faziletinin bulunduğu yönündeki rivayetlerin asılsız olduğu hadis âlimlerince belirtilmiştir.

Buna göre bu doğrultuda özel bir dua bulunmezken Recep ayında yapılan ibadetlerden hareketle şöyle dua edilebilir: