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REGAİP KANDİLİ İBADETLERİ VE DUALARI 2025: Regaip Kandili’nde neler yapılır, nasıl ibadet edilir, hangi dualar okunur?
Giriş Tarihi: 02.01.2025 21:18
Güncelleme Tarihi: 02.01.2025
21:19
REGAİP KANDİLİ İBADETLERİ VE DUALARI 2025: Regaip Kandili’nde neler yapılır, nasıl ibadet edilir, hangi dualar okunur?
Regaip Kandili, Müslümanlar için önemli bir gecedir. Bu gece, Allah'ın rahmetinin bolca indiği, duaların kabul olduğu bir zaman dilimidir. Regaip Kandili'nde ibadetler, Allah'a yakınlaşmak, günahların affedilmesi için yapılan dua ve tövbelerle yapılır. Peki, Regaip Kandili'nde neler yapılır, nasıl ibadet edilir? Hangi dualar okunmalıdır? İşte, Regaip Kandili ibadetleri...