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Haberler Yaşam EN ÖZEL REGAİP KANDİLİ MESAJLARI 2025: Dualı, resimli, aileye, resmi, anlam dolu, Hayırlı Kandil Mesajları ve sözleri
Giriş Tarihi: 02.01.2025 07:54 Güncelleme Tarihi: 02.01.2025 07:54

EN ÖZEL REGAİP KANDİLİ MESAJLARI 2025: Dualı, resimli, aileye, resmi, anlam dolu, Hayırlı Kandil Mesajları ve sözleri

Regaip Kandili 2 Ocak bugün yılın ilk özel gecesi olarak idrak ediliyor. Kandil tebriklerini iletmek isteyen İslam alemi 'Kandiliniz Mübarek Olsun' ve 'Hayırlı Kandiller' yazan renkli görsellere yöneldi. Regaip Kandili mesajları 2025 yılına özel derlendi. İbadetlerini eda etmeye hazırlanan Müslümanlar, sevdiklerini unutmamak ve bu geceyi hatırlatmak amaçlı paylaşımlar arıyor. Resimli kandil mesajları bu noktada en çok tercih edilenler arasında. İşte, dualı, ayetli, hadisli, kısa, uzun, duygu yüklü, anlam dolu, farklı Regaip Kandili mesajları ve sözleri...

EN ÖZEL REGAİP KANDİLİ MESAJLARI 2025: Dualı, resimli, aileye, resmi, anlam dolu, Hayırlı Kandil Mesajları ve sözleri

Regaip Kandili mesajları 2025 görseli bol seçeneklerle yayında. İlim sözlüğünde "bol sevap ve mükâfat, faziletli amel" gibi anlamlara gelen Regaib Gecesi mesajları şimdiden paylaşımlara konu oldu. İslam dini için özel geceler arasında yer alan bu tarih idrak edilirken günün önemini vurgulayan kandil mesajı seçenekleri de gündemde. İşte; dualı, yeni, resmi, samimi, resimli kandil mesajları ve sözleri...

EN ÖZEL REGAİP KANDİLİ MESAJLARI 2025: Dualı, resimli, aileye, resmi, anlam dolu, Hayırlı Kandil Mesajları ve sözleri

Regaip Kandil Mesajları 1: "Bu mübarek Regaip Kandili'nde yüce Allah'tan tüm dualarınızı kabul etmesini dilerim. Gönlünüz huzurla, eviniz bereketle dolsun. Hayırlı kandiller!"

Regaip Kandil Mesajları 2: "Duaların semaya yükseldiği, kalplerin arındığı bu mübarek gecede tüm sevdiklerinizle birlikte huzur dolu bir kandil geçirmenizi dilerim. Regaip Kandiliniz mübarek olsun."

Regaip Kandil Mesajları 3: "Bu özel gecede, Allah'ın rahmeti, bereketi ve mağfireti üzerinize olsun. Tüm güzellikler sizinle olsun. Regaip Kandiliniz mübarek olsun."

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EN ÖZEL REGAİP KANDİLİ MESAJLARI 2025: Dualı, resimli, aileye, resmi, anlam dolu, Hayırlı Kandil Mesajları ve sözleri

Regaip Kandil Mesajları 4: "Bu mübarek gecede Allah'tan, sevdiklerinizle birlikte sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir ömür dilerim. Dualarınız kabul olsun. Hayırlı kandiller!"

Regaip Kandil Mesajları 5: "Regaip Kandili, rahmet ve bereketin kapılarının sonuna kadar açıldığı bir gecedir. Dualarınız kabul, gönlünüz ferah olsun. Hayırlı kandiller!"

EN ÖZEL REGAİP KANDİLİ MESAJLARI 2025: Dualı, resimli, aileye, resmi, anlam dolu, Hayırlı Kandil Mesajları ve sözleri

Regaip Kandil Mesajları 6: "Bu mübarek gecede kalbinizden geçen tüm güzel dilekler kabul olsun. Rabbim dualarınızı en güzel şekilde kabul etsin. Regaip Kandiliniz mübarek olsun."

Regaip Kandil Mesajları 7: "Regaip Kandili, umutlarımızı tazelemek için bir vesiledir. Bu güzel gecede sevgi, huzur ve bereket dolu bir hayat dilerim. Kandiliniz mübarek olsun."

EN ÖZEL REGAİP KANDİLİ MESAJLARI 2025: Dualı, resimli, aileye, resmi, anlam dolu, Hayırlı Kandil Mesajları ve sözleri

Regaip Kandil Mesajları 8: "Bu mübarek gece, dualarınızın kabul olduğu, kalplerinizin huzurla dolduğu bir gece olsun. Regaip Kandiliniz mübarek olsun."

Regaip Kandil Mesajları 9: "Rahmet, bereket ve mağfiret kapılarının ardına kadar açıldığı bu mübarek gecede dualarınız kabul olsun. Yüreğiniz huzurla dolsun, Regaip Kandiliniz mübarek olsun."

Regaip Kandil Mesajları 10: "Bu kutlu gecede sevginin ve merhametin ışığı üzerinize doğsun. Tüm dilekleriniz gerçek, dualarınız kabul olsun. Hayırlı kandiller dilerim."

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