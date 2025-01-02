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EN ÖZEL REGAİP KANDİLİ MESAJLARI 2025: Dualı, resimli, aileye, resmi, anlam dolu, Hayırlı Kandil Mesajları ve sözleri
Giriş Tarihi: 02.01.2025 07:54
Güncelleme Tarihi: 02.01.2025
07:54
EN ÖZEL REGAİP KANDİLİ MESAJLARI 2025: Dualı, resimli, aileye, resmi, anlam dolu, Hayırlı Kandil Mesajları ve sözleri
Regaip Kandili 2 Ocak bugün yılın ilk özel gecesi olarak idrak ediliyor. Kandil tebriklerini iletmek isteyen İslam alemi 'Kandiliniz Mübarek Olsun' ve 'Hayırlı Kandiller' yazan renkli görsellere yöneldi. Regaip Kandili mesajları 2025 yılına özel derlendi. İbadetlerini eda etmeye hazırlanan Müslümanlar, sevdiklerini unutmamak ve bu geceyi hatırlatmak amaçlı paylaşımlar arıyor. Resimli kandil mesajları bu noktada en çok tercih edilenler arasında. İşte, dualı, ayetli, hadisli, kısa, uzun, duygu yüklü, anlam dolu, farklı Regaip Kandili mesajları ve sözleri...