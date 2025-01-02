EN ÖZEL REGAİP KANDİLİ MESAJLARI 2025: Dualı, resimli, aileye, resmi, anlam dolu, Hayırlı Kandil Mesajları ve sözleri

Regaip Kandil Mesajları 8: "Bu mübarek gece, dualarınızın kabul olduğu, kalplerinizin huzurla dolduğu bir gece olsun. Regaip Kandiliniz mübarek olsun."

Regaip Kandil Mesajları 9: "Rahmet, bereket ve mağfiret kapılarının ardına kadar açıldığı bu mübarek gecede dualarınız kabul olsun. Yüreğiniz huzurla dolsun, Regaip Kandiliniz mübarek olsun."

Regaip Kandil Mesajları 10: "Bu kutlu gecede sevginin ve merhametin ışığı üzerinize doğsun. Tüm dilekleriniz gerçek, dualarınız kabul olsun. Hayırlı kandiller dilerim."