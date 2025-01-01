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Haberler Yaşam Regaip Kandili Mesajları ve Sözleri 2025: Dualı, Ayetli, Hadisli, Duygu Yüklü, Farklı ve Resimli Kandil Mesajları ile Hayırlı Kandiller!
Giriş Tarihi: 01.01.2025 09:47 Güncelleme Tarihi: 01.01.2025 09:55

Regaip Kandili Mesajları ve Sözleri 2025: Dualı, Ayetli, Hadisli, Duygu Yüklü, Farklı ve Resimli Kandil Mesajları ile Hayırlı Kandiller!

Mübarek üç aylar başladı. Recep ayının ilk perşembe gecesi olarak idrak edilen Regaip Kandili 2 Ocak 2025 tarihinde gerçekleşiyor. 'Kandiliniz Mübarek Olsun' ve 'Hayırlı Kandiller' yazılı mesajlarını iletmek isteyenler özellikle resimli Regaip Kandili mesajları 2025 galerisine yöneliyor. Sosyal medya ve telefon üzerinden paylaşım yapanlar dini değerleri hatırlatmak, günün anlam ve önemine dikkat çekmek ve dualarını iletmeyi amaçlıyor. Dualı, ayetli, hadisli kandil mesajları kısa, uzun seçenekleriyle yayında. İşte, duygu yüklü, anlam dolu, farklı ve yeni Regaip Kandili mesajları ve sözleri...

Regaip Kandili Mesajları ve Sözleri 2025: Dualı, Ayetli, Hadisli, Duygu Yüklü, Farklı ve Resimli Kandil Mesajları ile Hayırlı Kandiller!

Regaip Kandili mesajları 2025 gündemdeki yerini aldı. İslam alemini ibadetlerini yapmaya hazırlanırken sevdiklerini de unutmadan dualarını paylaşmak istiyor. Görselli seçenekler tercih edilirken Regaib Gecesinin anlam ve önemini vurgulayan sözler de en çok kullanılanlar arasında. İşte; dualı, ayetli, hadisli, resimli kandil mesajları ve sözleri...

Regaip Kandili Mesajları ve Sözleri 2025: Dualı, Ayetli, Hadisli, Duygu Yüklü, Farklı ve Resimli Kandil Mesajları ile Hayırlı Kandiller!

Regaip Kandil Mesajları 1: Regaip Kandili, Allah'a yönelip dua etmek ve af dilemek için eşsiz bir fırsattır. Bu mübarek geceyi ibadetle değerlendirenlerden olmanız dileğiyle. Dualarınız kabul, gönlünüz ferah olsun."
Regaip Kandil Mesajları 2: "Üç ayların müjdecisi olan bu mübarek gecede, gönlünüzü huzurla dolduran dualarınızın kabul olmasını dilerim. Regaip Kandiliniz mübarek olsun."
Regaip Kandil Mesajları 3: "Bu mübarek gecede sevdiklerinizle birlikte huzur dolu bir kalple dua etmenizi ve manevi huzuru hissetmenizi dilerim. Allah dualarınızı kabul etsin. Hayırlı kandiller."

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Regaip Kandili Mesajları ve Sözleri 2025: Dualı, Ayetli, Hadisli, Duygu Yüklü, Farklı ve Resimli Kandil Mesajları ile Hayırlı Kandiller!

Regaip Kandil Mesajları 4: "Bu gece rahmet kapılarının ardına kadar açıldığı, duaların kabul olduğu mübarek bir gece. Kalbinizin sevgiyle, ruhunuzun huzurla dolması dileğiyle... Hayırlı kandiller!"
Regaip Kandil Mesajları 5: "Rabbim bu mübarek geceyi hepimiz için hayırlara vesile kılsın. Günahlarımızdan arınmamıza ve daha güzel bir geleceğe vesile olsun. Regaip Kandiliniz mübarek olsun."

Regaip Kandil Mesajları 6: "Mübarek Regaip Kandiliniz hayırlara vesile olsun. Dualarınız kabul, gönlünüz huzur dolsun."

Regaip Kandili Mesajları ve Sözleri 2025: Dualı, Ayetli, Hadisli, Duygu Yüklü, Farklı ve Resimli Kandil Mesajları ile Hayırlı Kandiller!


Regaip Kandil Mesajları 7:"Regaip Kandili'niz mübarek olsun. Rabbim bu mübarek gecede tüm dualarınızı kabul etsin."
Regaip Kandil Mesajları 8:"Allah'ın rahmeti, bereketi ve mağfireti üzerinize olsun. Hayırlı kandiller!"

Regaip Kandil Mesajları 9:"Regaip Kandili, Allah'ın sonsuz rahmet ve mağfiretinin üzerimize yağdığı özel bir gece. Kalplerimizin iyilikle dolması ve dualarımızın kabul olması dileğiyle... Hayırlı kandiller."

Regaip Kandili Mesajları 10: Yükü sevgi, özü saygı, gücü barış, süsü hoşgörü olan mübarek Regaip kandilinizi kutlarım Allah'a emanet olun. Güzel kandiller..

Regaip Kandili Mesajları ve Sözleri 2025: Dualı, Ayetli, Hadisli, Duygu Yüklü, Farklı ve Resimli Kandil Mesajları ile Hayırlı Kandiller!

EN GÜZEL KANDİL MESAJLARI 2025

"Bu gece, dualarımızın semaya yükseldiği ve rahmetin üzerimize indiği kutlu bir zaman. Regaip Kandiliniz mübarek olsun, Allah gönlünüzden geçen tüm güzellikleri nasip etsin."

"Regaip Kandili, umutların yenilendiği, kalplerin sevgiyle dolduğu bir fırsattır. Bu özel gecede dualarınız kabul, hayatınız bereketle dolsun."
"Bu mübarek gece, gönlünüzde saklı dileklerinize ulaşmanız için bir vesile olsun. Regaip Kandiliniz hayırlara vesile olsun."

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