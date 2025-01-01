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Regaip Kandili Mesajları ve Sözleri 2025: Dualı, Ayetli, Hadisli, Duygu Yüklü, Farklı ve Resimli Kandil Mesajları ile Hayırlı Kandiller!
Giriş Tarihi: 01.01.2025 09:47
Güncelleme Tarihi: 01.01.2025
09:55
Regaip Kandili Mesajları ve Sözleri 2025: Dualı, Ayetli, Hadisli, Duygu Yüklü, Farklı ve Resimli Kandil Mesajları ile Hayırlı Kandiller!
Mübarek üç aylar başladı. Recep ayının ilk perşembe gecesi olarak idrak edilen Regaip Kandili 2 Ocak 2025 tarihinde gerçekleşiyor. 'Kandiliniz Mübarek Olsun' ve 'Hayırlı Kandiller' yazılı mesajlarını iletmek isteyenler özellikle resimli Regaip Kandili mesajları 2025 galerisine yöneliyor. Sosyal medya ve telefon üzerinden paylaşım yapanlar dini değerleri hatırlatmak, günün anlam ve önemine dikkat çekmek ve dualarını iletmeyi amaçlıyor. Dualı, ayetli, hadisli kandil mesajları kısa, uzun seçenekleriyle yayında. İşte, duygu yüklü, anlam dolu, farklı ve yeni Regaip Kandili mesajları ve sözleri...