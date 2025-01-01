Regaip Kandili Mesajları ve Sözleri 2025: Dualı, Ayetli, Hadisli, Duygu Yüklü, Farklı ve Resimli Kandil Mesajları ile Hayırlı Kandiller!

Regaip Kandil Mesajları 1: Regaip Kandili, Allah'a yönelip dua etmek ve af dilemek için eşsiz bir fırsattır. Bu mübarek geceyi ibadetle değerlendirenlerden olmanız dileğiyle. Dualarınız kabul, gönlünüz ferah olsun."

Regaip Kandil Mesajları 2: "Üç ayların müjdecisi olan bu mübarek gecede, gönlünüzü huzurla dolduran dualarınızın kabul olmasını dilerim. Regaip Kandiliniz mübarek olsun."

Regaip Kandil Mesajları 3: "Bu mübarek gecede sevdiklerinizle birlikte huzur dolu bir kalple dua etmenizi ve manevi huzuru hissetmenizi dilerim. Allah dualarınızı kabul etsin. Hayırlı kandiller."