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Resimli Regaip Kandili Mesajları 2 Ocak 2025: Farklı, yeni, dualı, ayetli, hadisli, duygulu Regaip Kandil Mesajları ile Hayırlı Kandiller!
Giriş Tarihi: 02.01.2025 14:43
Güncelleme Tarihi: 02.01.2025
14:43
Resimli Regaip Kandili Mesajları 2 Ocak 2025: Farklı, yeni, dualı, ayetli, hadisli, duygulu Regaip Kandil Mesajları ile Hayırlı Kandiller!
Recep ayının ilk perşembe günü idrak edilen Regaip Kandili yılın ilk özel gecesi olarak 2 Ocak 2025 bugün idrak ediliyor. Sevdiklerine Hayırlı Kandiller mesajı göndermek isteyenler iyi dileklerini ve dualarını iletmek için bu yolu seçiyor. Regaip Kandili mesajları 2025 resimli ve yazılı seçenekleriyle yayında. Bol sevap, mükafat, fazilet gibi anlamlara gelen bugünü ibadetle dolu geçirmek ve Müslüman alemini unutmamak oldukça önemli. Dualı, ayetli, hadisli kandil mesajları gönder-paylaş seçenekleri ile derlendi. İşte; kısa, uzun, derin, maneviyat dolu, anlam yüklü, duygulu ve yeni Regaip Kandili mesajları ve sözleri