Resimli Regaip Kandili Mesajları 2 Ocak 2025: Farklı, yeni, dualı, ayetli, hadisli, duygulu Regaip Kandil Mesajları ile Hayırlı Kandiller!

Regaip Kandil Mesajları 9: Allah'ım! Sen dualarımızı işiten ve bilen Rahman ve Rahim'sin. Bu mübarek gecede affına sığınıyoruz. Bizi, sevdiklerimizi ve tüm ümmeti İslam'ı bağışla. Kandiliniz mübarek, dualarınız kabul olsun.

Regaip Kandil Mesajları 10: Ey Rabbimiz! Bu mübarek Regaip Kandili gecesinde, günahlarımızı bağışla, sağlık, huzur ve bereket nasip eyle. Bu gece dualarımızda birbirimizi unutmayalım. Kandiliniz hayırlı olsun.