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Regaip Kandili ne zaman idrak edilecek? 2026 Üç Aylar başlangıcı ve Diyanet dini günler takvimi
Giriş Tarihi: 26.11.2026 09:20
Güncelleme Tarihi: 26.11.2026 09:22
Regaip Kandili ne zaman idrak edilecek? 2026 Üç Aylar başlangıcı ve Diyanet dini günler takvimi
İslam dünyasında rahmet, bereket ve mağfiret iklimi olarak kabul edilen mübarek Üç Aylar'ın habercisi Regaip Kandili için geri sayım hızlandı. Manevi huzurun zirveye ulaştığı bu özel geceyi ibadet, dua ve tövbe ile geçirmeye hazırlanan milyonlarca Müslüman, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan takvimdeki tarihi araştırıyor. Peki, kandil ne zaman?