İslam âlemi için manevi yenilenme ve arınma dönemi olarak kabul edilen mübarek Üç Aylar'ın ilk kandili olan Regaip Kandili'ne sayılı günler kaldı. Hicri takvime göre Recep ayının ilk perşembesini cumaya bağlayan gece idrak edilen bu mübarek gecenin kesin tarihi, Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu tarafından yayımlanan 2026 yılı dini günler takvimi ile duyuruldu.