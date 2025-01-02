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Haberler Yaşam Regaip Kandili nedir, ne anlama geliyor, bu gece ne oldu? Diyanet ile Regaip Kandili anlamı, önemi ve fazileti
Giriş Tarihi: 02.01.2025 08:13 Güncelleme Tarihi: 02.01.2025 08:13

Regaip Kandili nedir, ne anlama geliyor, bu gece ne oldu? Diyanet ile Regaip Kandili anlamı, önemi ve fazileti

Regaip Kandili nedir sorusu günün anlam ve önemini bilerek ibadet etmek isteyen İslam aleminin araştırmalarına konu oldu. Regaib Gecesi üzerine farklı rivayetler farklı dini kaynaklarda yer alsa da alimlerin genellikle birleştikleri bir fikir bulunuyor. Bu noktada Regaip ne demek, ne anlama gelir gibi soruları da cevaplamak ilk adım oluyor. Kelime anlamı ile yola çıkarak bu özel geceyi yaşamak oldukça önemli. Peki; Regaip Kandili nedir, bu gece ne oldu? İşte, anlamı, önemi ve fazileti...

Regaip Kandili nedir, ne anlama geliyor, bu gece ne oldu? Diyanet ile Regaip Kandili anlamı, önemi ve fazileti

Regaip Kandili nedir, ne demek ve bu gece ne oldu soruları Diyanet kaynaklarında sorgulanıyor. Bu geceye özel namazlarını eda edecek, dualarını okuyacak Müslümanlar Regaip Gecesi faziletlerini merak ediyor. Üç ayların başlamasıyla birlikte Recep ayı içerisinde ilk özel gece karşılanıyor. İşte, Regaip Kandili anlamı ve önemi...

Regaip Kandili nedir, ne anlama geliyor, bu gece ne oldu? Diyanet ile Regaip Kandili anlamı, önemi ve fazileti

REGAİP NE DEMEK?

Sözlükte "kendisine rağbet edilen şey, bol ve değerli bağış" anlamındaki ragībenin çoğulu olan regāib kelimesi hadis ve fıkıh literatüründe "bol sevap ve mükâfat, faziletli amel" gibi anlamlara geliyor.

Regaib aynı zamanda hicrî takvime göre yedinci ay olan recebin ilk perşembesini cumaya bağlayan geceye ad olmuştur

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Regaip Kandili nedir, ne anlama geliyor, bu gece ne oldu? Diyanet ile Regaip Kandili anlamı, önemi ve fazileti

REGAİP KANDİLİ NEDİR?

Regaib gecesi, Kur'an'da saygı gösterilmesi istenen ve hadislerde -gün belirtilmeden- oruç tutulması tavsiye edilen haram aylardan (el-Bakara 2/217; el-Mâide 5/2, 97; Ebû Dâvûd, "Ṣavm", 55; İbn Mâce, "Ṣıyâm", 43) receb ayında bulunmakla birlikte özellikle tasavvufî eserlerde yer alan, Hz. Peygamber'in Regaib gecesinde ana rahmine düştüğü, receb ayının ilk perşembe günü oruç tutup gecesinde Regaib namazı adıyla bir namaz kılmanın sevap olduğu ve bu gecenin birçok faziletinin bulunduğu yönündeki rivayetlerin asılsız olduğu hadis âlimlerince belirtilmiştir.

Regaip Kandili nedir, ne anlama geliyor, bu gece ne oldu? Diyanet ile Regaip Kandili anlamı, önemi ve fazileti

Müslüman toplumlarda özel zaman dilimleri olduğuna inanılan, dinî duyguların yoğun biçimde yaşandığı bu geceleri vesile ederek kazâ ve nâfile namaz kılmanın, Kur'an okumanın, çeşitli hayırlar yaparak Allah'a yaklaşmaya çalışmanın dinen bir sakıncası olmayacağı da bazı alimlerce belirtilmiştir.

Regaip Kandili nedir, ne anlama geliyor, bu gece ne oldu? Diyanet ile Regaip Kandili anlamı, önemi ve fazileti

REGAİP KANDİLİ ANLAMI, ÖNEMİ VE FAZİLETLERİ

Alimlerin birleştiği fikirler neticesinde Regaip Kandili'ni ibadetle dolu geçirilmesi tavsiye edilmiş Recep ayı içerisinde değerlendirmek ve nafile ibadet etmek üç ayların faziletlerinden yararlanmak için de oldukça önemli.

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