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Regaip Kandili nedir, ne anlama geliyor, bu gece ne oldu? Diyanet ile Regaip Kandili anlamı, önemi ve fazileti
Giriş Tarihi: 02.01.2025 08:13
Güncelleme Tarihi: 02.01.2025
08:13
Regaip Kandili nedir, ne anlama geliyor, bu gece ne oldu? Diyanet ile Regaip Kandili anlamı, önemi ve fazileti
Regaip Kandili nedir sorusu günün anlam ve önemini bilerek ibadet etmek isteyen İslam aleminin araştırmalarına konu oldu. Regaib Gecesi üzerine farklı rivayetler farklı dini kaynaklarda yer alsa da alimlerin genellikle birleştikleri bir fikir bulunuyor. Bu noktada Regaip ne demek, ne anlama gelir gibi soruları da cevaplamak ilk adım oluyor. Kelime anlamı ile yola çıkarak bu özel geceyi yaşamak oldukça önemli. Peki; Regaip Kandili nedir, bu gece ne oldu? İşte, anlamı, önemi ve fazileti...