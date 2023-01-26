Regaip Kandili tesbihleri: (Regaib) Regaip Kandili’nde çekilecek tesbihler ve zikirler nelerdir?

REGAİB KANDİLİNDE ÇEKİLECEK TESBİHLER

300 Salavat-ı şerife,

101 Fatha-i şerife,

101 İhlas-ı şerife,

101 Kadir suresi

REGAİB KANDİLİNDE KILINACAK NAMAZLAR

Regaib gecesi, Hacet Namazı ve Tesbih Namazı kılınması çok makuledir. iki, dört ya da on iki rekat şeklinde kılınan bu namazlar, akşam namazı ve yatsi namazı arasında kılınan mukaddes ibadetlerdir.

HACET NAMAZI NASIL KILINIR?

Hacet Namazına niyet edilir. Namazda asagidaki âyetler okunur:

Hacet namazı 1. rekatta: Subhaneke + Fatiha + 3 Âyetel Kürsî

Hacet namazı 2. Rekâtta: Fatiha + Ihlâs + Felâk + Nas.

Hacet namazı 2. Rekâtin sonunda: Ettehiyyâtü +salli +barik

Hacet namazı 3. Rekâtta: Subhaneke + Fatiha + Ihlâs + Felâk + Nas.

Hacet namazı 4. Rekâtta: Fatiha + Ihlâs + Felâk + Nas.

Rekâtin sonunda: Ettehiyyâtü + Allahümme salli + Allahümme bârik +Rabbenâ duaları okunur.

Şayet Hacet namazını 12 rekat olarak kılmak isterseniz aynı şekilde niyet edilerek bunu 12 rekata tamamlayabilirsiniz. Hacet namazının bitiminde duaya oturulur ve yaradandan hacet ne ise onun için yardım istenir.