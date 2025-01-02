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Haberler Yaşam Regaip Kandili tesbihleri ve zikirleri: Diyanet ile Regaip Kandilinde çekilecek tesbih ve zikirler nelerdir?
Giriş Tarihi: 02.01.2025 07:58 Güncelleme Tarihi: 02.01.2025 08:06

Regaip Kandili tesbihleri ve zikirleri: Diyanet ile Regaip Kandilinde çekilecek tesbih ve zikirler nelerdir?

Recep ayının ilk perşembe günü Regaip Gecesi idrak ediliyor. İslam alemi bugüne özel ibadetlerini gerçekleştirmek için kıbleye yöneliyor. Regaip Kandili tesbihleri ve zikirleri Diyanet kaynaklarında araştırılıyor. 2025 yılının ilk dini gecesi 2 Ocak tarihinde gerçekleşirken ibadet planları hazırlanmış durumda. Peki; Regaip Kandili çekilecek tesbih ve zikirler nelerdir?

Regaip Kandili tesbihleri ve zikirleri: Diyanet ile Regaip Kandilinde çekilecek tesbih ve zikirler nelerdir?

Regaip Kandili tesbihleri üç aylar kapsamında araştırılıyor. Bol bol ibadet edilmesi tavsiye edilmiş bu ayların ilk özel gecesi idrak ediliyor. Kıldıkları namazlarda ve ettikleri dualarda hangi zikir ve tesbihata yer vermeleri gerektiğini sorgulayan İslam alemi geceyi heyecanla karşılıyor. İşte, Regaip Kandili çekilecek tesbihler ve zikirler...

Regaip Kandili tesbihleri ve zikirleri: Diyanet ile Regaip Kandilinde çekilecek tesbih ve zikirler nelerdir?

REGAİP KANDİLİ TESBİHLERİ VE ZİKİRLERİ

Regaip Kandili zikirleri için özel bir tesbihat bulunmamakla birlikte Recep ayının ilk günleri için çekilecek tesbihler şöyle:

Recebin ilk 10 gününde okunabilir dua;

Allahümme barik lena fi recebe ve şa'ban ve belliğna ramazan vehtimlena bil-iman ve yessirlena bil-Kur'an

Daha sonra 100 kez;

Sübhanallahil-Hayyi'l-Kayyum

Sübhana'llahi'l - ehadi's-samed

Sübhana'llahi'l -gafuri'r-rahim

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Regaip Kandili tesbihleri ve zikirleri: Diyanet ile Regaip Kandilinde çekilecek tesbih ve zikirler nelerdir?

Üç aylara girildiği vakit, okunması gereken dua Nebiyy-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in okumuş olduğu duadır.

Regaip Kandili tesbihleri ve zikirleri: Diyanet ile Regaip Kandilinde çekilecek tesbih ve zikirler nelerdir?

REGAİP KANDİLİ İBADETLERİ

Regaip Kandili gecesi Kur'an- Kerim okumak başta olmak üzere Peygamber Efendimize Salat-u Selamlar getirilmek, kaza ve nafile namazları kılmak, tefekkürde bulunulmak ve tövbe etmek gibi her zaman yapılan ibadetlere başvurulabilir.

Regaip Kandili tesbihleri ve zikirleri: Diyanet ile Regaip Kandilinde çekilecek tesbih ve zikirler nelerdir?

Regâib gecelerinde dua etmek, tevbe ve istiğfarda bulunmak, bu geceyi kutsal kabul ederek çeşitli ibâdetlerle geçirmek, genel olarak alimler arasında kabul görmüştür.

Regaibin diğer kandillerden farklı oluşu hem Recep ayında bulunması hem de Cuma gecesi oluşudur. Bu gecede Yüce Allah'ın rahmet, bağış ve yardımlarının dağıtıldığına inanılır.

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