Haberler
Yaşam
Regaip Kandili tesbihleri ve zikirleri: Diyanet ile Regaip Kandilinde çekilecek tesbih ve zikirler nelerdir?
Giriş Tarihi: 02.01.2025 07:58
Güncelleme Tarihi: 02.01.2025
08:06
Regaip Kandili tesbihleri ve zikirleri: Diyanet ile Regaip Kandilinde çekilecek tesbih ve zikirler nelerdir?
Recep ayının ilk perşembe günü Regaip Gecesi idrak ediliyor. İslam alemi bugüne özel ibadetlerini gerçekleştirmek için kıbleye yöneliyor. Regaip Kandili tesbihleri ve zikirleri Diyanet kaynaklarında araştırılıyor. 2025 yılının ilk dini gecesi 2 Ocak tarihinde gerçekleşirken ibadet planları hazırlanmış durumda. Peki; Regaip Kandili çekilecek tesbih ve zikirler nelerdir?