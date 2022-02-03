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Haberler Yaşam Regaip Kandili’nde oruç tutulur mu? Regaip Kandili orucu kaç gün tutulur? Regaip Kandili'nde oruç tutmanın fazileti nedir, nasıl niyet edilir?
Giriş Tarihi: 03.02.2022 07:16 Güncelleme Tarihi: 25.01.2023 23:07

Regaip Kandili’nde oruç tutulur mu? Regaip Kandili orucu kaç gün tutulur? Regaip Kandili'nde oruç tutmanın fazileti nedir, nasıl niyet edilir?

Regaip Kandili orucu, mübarek üç ayların girişinde yapılacak en hayırlı işlerden biridir. Dua kapılarının açık olduğu bu özel günleri oruçlu geçirmek isteyen Müminler, Regaip Kandili'nde oruç tutulur mu, hangi gün tutulur ve kandilde oruç tutmanın fazileti nedir sorularına yanıt arıyor. Kandillerde yapılan dua ve tövbelerin Allah katında karşılığı her zamankinden daha büyüktür. Bu sebeple oruca hazırlanan vatandaşlar, kandil için oruç tutarken nasıl niyet edilir, oruca ne zaman başlanır diye merak ediyor. İşte Regaip Kandili orucu hakkında merak edilenler…

Regaip Kandili’nde oruç tutulur mu? Regaip Kandili orucu kaç gün tutulur? Regaip Kandili’nde oruç tutmanın fazileti nedir, nasıl niyet edilir?

Kandil gecelerini ibadetle ve duayla geçirmenin feyzi ve önemi her Müslüman tarafından iyi bilinmektedir. Bu mübarek günü ve geceyi Allah'ın rızasını kazanmak için oruçlu geçirmek isteyenler, Regaip Kandili'nde oruç tutulur mu sorusuyla kandil orucu hakkında araştırma yapıyor. Regaip Kandili'nde oruç tutmanın fazileti ve dini hükmü nedir gibi sorular da vatandaşların araştırmaları arasında yer alıyor. Yarın idrak edilecek olan bu mübarek günden önce vatandaşlar üç ayların fazileti ve bereketinden faydalanmak için hazırlık yapıyor. Kandil için oruç tutarken nasıl niyet edilir? İşte Regaip Kandili orucu hakkında tüm detaylar…

Regaip Kandili’nde oruç tutulur mu? Regaip Kandili orucu kaç gün tutulur? Regaip Kandili’nde oruç tutmanın fazileti nedir, nasıl niyet edilir?

REGAİP KANDİLİ'NDE ORUÇ TUTULUR MU?

Recep, Şaban ve Ramazan aylarının başlangıcını temsil eden Regaip Kandili'nde dua edip, tevbe etmek, istiğfarda bulunmak önemlidir. Regaib gecesinin gündüzünde mümkünse oruç tutmak tavsiye edilir.

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Regaip Kandili’nde oruç tutulur mu? Regaip Kandili orucu kaç gün tutulur? Regaip Kandili’nde oruç tutmanın fazileti nedir, nasıl niyet edilir?

REGAİP KANDİLİ ORUCU NE ZAMAN TUTULUR?

Dinî açıdan güneşin batmasıyla önceki gün sona erer ve yeni bir gün başlar. Gece gündüzden önce gelir (Kurtubî, el-Câmi', XIV, 15). Nitekim Ramazan ayı, Şaban ayının son gününde güneşin batışıyla başladığı için, o gece teravih namazı kılınmakta ve Ramazan'ın son gününde güneşin batışıyla Şevval ayı başladığı için, o gecede teravih namazı kılınmamaktadır. Cuma günü de Perşembe günü akşam vaktinin girmesiyle başlar, Cuma günü akşam vaktine kadar devam eder. Mesela "Recebin ilk Cuma gecesi" dendiği zaman perşembeyi ilk Cumaya bağlayan gece (akşam vaktinden sabah vaktine kadar olan süre) anlaşılır. Yine "Şaban'ın 15. gecesi" bu ayın 14. günü 15. güne bağlayan gece, "bayram gecesi" de arefe gününü bayrama bağlayan gecedir.

Bu itibarla kandil geceleri için tutulan nafile oruçların asıl zamanı, geceyi takip eden gün olmakla birlikte, daha önceki günle birlikte oruç tutulabilir.

Regaip Kandili’nde oruç tutulur mu? Regaip Kandili orucu kaç gün tutulur? Regaip Kandili’nde oruç tutmanın fazileti nedir, nasıl niyet edilir?

REGAİP KANDİLİ'NDE ORUCA NASIL NİYET EDİLİR?

Niyet etmek orucun şartlarındandır. Niyetsiz oruç sahih değildir. Kalben niyet etmek yeterli ise de niyeti dil ile ifade etmek menduptur. Oruç için sahura kalkılması da niyet sayılır.

Regaip Kandili’nde oruç tutulur mu? Regaip Kandili orucu kaç gün tutulur? Regaip Kandili’nde oruç tutmanın fazileti nedir, nasıl niyet edilir?

Ramazan orucu, belli günlerde tutulmak üzere adanan oruçlar ile nafile oruçlar için niyet etme vakti, güneşin batması ile ertesi gün tepe noktasına gelmesi öncesine kadarki süredir. Ancak imsaktan sonra yapılacak niyetin geçerli olması için bu vakitten itibaren bir şey yenilip içilmemiş, oruca aykırı bir iş yapılmamış olması gerekir. Aksi takdirde gündüz niyet caiz olmaz (Kâsânî, Bedâî', II, 85). Bu oruçlar için, "yarınki orucu tutmaya" şeklinde mutlak niyet yeterlidir. Bununla birlikte geceden niyet edilmesi ve "yarınki Ramazan orucuna" şeklinde orucun belirlenmesi daha faziletlidir. Ramazanın her günü için ayrı niyet edilmesi gerekir (Mevsılî, el-İhtiyâr, I, 397, 400).

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