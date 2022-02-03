Regaip Kandili orucu, mübarek üç ayların girişinde yapılacak en hayırlı işlerden biridir. Dua kapılarının açık olduğu bu özel günleri oruçlu geçirmek isteyen Müminler, Regaip Kandili'nde oruç tutulur mu, hangi gün tutulur ve kandilde oruç tutmanın fazileti nedir sorularına yanıt arıyor. Kandillerde yapılan dua ve tövbelerin Allah katında karşılığı her zamankinden daha büyüktür. Bu sebeple oruca hazırlanan vatandaşlar, kandil için oruç tutarken nasıl niyet edilir, oruca ne zaman başlanır diye merak ediyor. İşte Regaip Kandili orucu hakkında merak edilenler…