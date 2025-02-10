Reina saldırısında şaşırtan karar! 1432 yıllık hapis cezası bozuldu

SALDIRGANIN 40 AĞIR MÜEBBET İLE 1368 YIL HAPSİ ONANDI

Buna göre, DEAŞ terör örgütü mensubu ve saldırının faili sanık Masharipov'a "Anayasa'yı ihlal" suçundan 1 kez, "kasten öldürme" suçundan da 39 kez olmak üzere verilen 40 kez ağırlaştırılmış müebbet ile 1368 yıl hapis cezası onandı.