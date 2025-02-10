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Reina saldırısında şaşırtan karar! 1432 yıllık hapis cezası bozuldu
Giriş Tarihi: 10.02.2025 06:44
Güncelleme Tarihi: 10.02.2025
06:44
Reina saldırısında şaşırtan karar! 1432 yıllık hapis cezası bozuldu
Yargıtay, 2017 yılbaşında Ortaköy'de gerçekleştirilen terör saldırısının faili Abdulkadir Masharipov'a verilen 40 kez ağırlaştırılmış müebbet ile 1368 yıl hapis cezası onadı. 31 sanık arasında Masharipov'un eşinin de aralarında olduğu iki sanığa verilen cezalar bozuldu. Yargıtay 3. Ceza Dairesi, saldırıda kullanılan silahları saklayan ve "terör saldırısının planlayıcısı" olarak kabul edilen İlyas Mamaşaripov'a verilen 1432 yıl hapis cezasını bozdu. Bunun yanı sıra teröristin eşi Zarina Nurullayeva da fazla ceza verildiği belirtilerek karar bozuldu.