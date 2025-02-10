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Haberler Yaşam Reina saldırısında şaşırtan karar! 1432 yıllık hapis cezası bozuldu
Giriş Tarihi: 10.02.2025 06:44 Güncelleme Tarihi: 10.02.2025 06:44

Reina saldırısında şaşırtan karar! 1432 yıllık hapis cezası bozuldu

Yargıtay, 2017 yılbaşında Ortaköy'de gerçekleştirilen terör saldırısının faili Abdulkadir Masharipov'a verilen 40 kez ağırlaştırılmış müebbet ile 1368 yıl hapis cezası onadı. 31 sanık arasında Masharipov'un eşinin de aralarında olduğu iki sanığa verilen cezalar bozuldu. Yargıtay 3. Ceza Dairesi, saldırıda kullanılan silahları saklayan ve "terör saldırısının planlayıcısı" olarak kabul edilen İlyas Mamaşaripov'a verilen 1432 yıl hapis cezasını bozdu. Bunun yanı sıra teröristin eşi Zarina Nurullayeva da fazla ceza verildiği belirtilerek karar bozuldu.

Halit TURAN
Reina saldırısında şaşırtan karar! 1432 yıllık hapis cezası bozuldu

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Ortaköy'deki eğlence merkezi Reina'da 2017 yılbaşı gecesi düzenlenen 39 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısına ilişkin davada, saldırının faili Abdulkadir Masharipov'a verilen 40 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 1368 yıl hapis cezası ile 31 sanık hakkındaki süreli hapis cezalarının onanmasına karar verdi.

Reina saldırısında şaşırtan karar! 1432 yıllık hapis cezası bozuldu

Daire, İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesince 7 Eylül 2020'de karara bağlanan dava dosyasına ilişkin 48 sanık yönünden temyiz incelemesini tamamladı.

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Reina saldırısında şaşırtan karar! 1432 yıllık hapis cezası bozuldu

SALDIRGANIN 40 AĞIR MÜEBBET İLE 1368 YIL HAPSİ ONANDI

Buna göre, DEAŞ terör örgütü mensubu ve saldırının faili sanık Masharipov'a "Anayasa'yı ihlal" suçundan 1 kez, "kasten öldürme" suçundan da 39 kez olmak üzere verilen 40 kez ağırlaştırılmış müebbet ile 1368 yıl hapis cezası onandı.

Reina saldırısında şaşırtan karar! 1432 yıllık hapis cezası bozuldu

Daire, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 aydan 12 yıla kadar değişen süreli hapse mahkum edilen 30 sanık hakkındaki hükümler ile bir sanık hakkındaki "silahlı terör örgütüne yardım etme" suçundan kurulan mahkumiyet hükmünü de uygun buldu.

Reina saldırısında şaşırtan karar! 1432 yıllık hapis cezası bozuldu

YARDIM EDEN SANIĞIN CEZASINA BOZMA KARARI

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, yerel mahkemece "terör saldırısının planlayıcısı" olarak kabul edilen İlyas Mamaşaripov'a "Anayasa'yı ihlal etmeye yardım" suçundan 20 yıl, 39 kişiye karşı "tasarlayarak öldürmeye yardım" ve 79 kişiye karşı "tasarlayarak öldürmeye teşebbüse yardım" suçlarından verilen 1432 yıl hapis cezasını ise bozdu.

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