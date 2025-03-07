RESİMLİ CUMA MESAJLARI 7 MART: Dualı, anlamlı, ayetli, uzun-kısa, farklı, en yeni mesajlar ve sözler ile Hayırlı Cumalar!

TÜM İSLAM ALEMİNE HAYIRLI CUMALAR!

"Huzur, sağlık ve mutluluk dolu bir Cuma günü dilerim. Bugün, kalbimizi yumuşatıp, ruhumuzu arındırmak için mükemmel bir fırsat. Rabbim, dualarınızı kabul etsin, gönlünüzdeki tüm dilekleri gerçeğe dönüştürsün. Her şeyin en güzelini, en hayırlısını nasip etsin. Cuma mübarek olsun."

"Bir Cuma sabahı daha uyanmanın verdiği huzurla, Rabbime şükrediyorum. Bugün, gönüllerimizdeki kırgınlıkları unutup, yeni bir başlangıç yapma günü. Allah'ın rahmeti, bereketi ve huzuru üzerinizde olsun. Dualarınız kabul, gönlünüzdeki dilekler gerçek olsun. Cuma'nız mübarek olsun."

"Rabbim, bu mübarek günde dualarımızı kabul etsin, kalbimizi arındırsın ve hayatımıza huzur versin. Bugün, sadece maddi değil, manevi zenginliklere de kavuşma günü. Sevgi, hoşgörü ve kardeşlik duygularımızı pekiştirelim. Allah'ın rahmeti, bereketi ve huzuru her an sizinle olsun. Cuma'nız mübarek olsun."