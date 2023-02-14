Miraç Kandili mesajları resimli galerisi 2023: Ayetli, hadisli, dualı Mirac Kandili mesajları ile Hayırlı Kandiller mesajı gönder!

Kandil mesajları gündemdeki yerini aldı. Yılın ikinci kandili olacak Miraç Kandili mesajları resimli seçenekleriyle araştırılıyor. Diyanet dini günler takvimine göre 17 Şubat 2023 Cuma günü idrak edilecek bu özel gün ibadetle dolu geçirilecek. Resimli Mirac Kandili mesajları ve sözleri birbirlerine "Kandiliniz Mübarek Olsun" demek isteyen Müslümanlar tarafından araştırılıyor. Hayırlı Kandiller mesajı göndeirlmeye başladı. Ayetli, hadisli, dualı Miraç Kandili mesajları ve dini sözler derlendi. İşte, en güzel kandil mesajı seçenekleri…