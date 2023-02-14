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Haberler Yaşam Miraç Kandili mesajları resimli galerisi 2023: Ayetli, hadisli, dualı Mirac Kandili mesajları ile Hayırlı Kandiller mesajı gönder!
Giriş Tarihi: 14.02.2023 16:15 Güncelleme Tarihi: 14.02.2023 16:15

Miraç Kandili mesajları resimli galerisi 2023: Ayetli, hadisli, dualı Mirac Kandili mesajları ile Hayırlı Kandiller mesajı gönder!

Kandil mesajları gündemdeki yerini aldı. Yılın ikinci kandili olacak Miraç Kandili mesajları resimli seçenekleriyle araştırılıyor. Diyanet dini günler takvimine göre 17 Şubat 2023 Cuma günü idrak edilecek bu özel gün ibadetle dolu geçirilecek. Resimli Mirac Kandili mesajları ve sözleri birbirlerine "Kandiliniz Mübarek Olsun" demek isteyen Müslümanlar tarafından araştırılıyor. Hayırlı Kandiller mesajı göndeirlmeye başladı. Ayetli, hadisli, dualı Miraç Kandili mesajları ve dini sözler derlendi. İşte, en güzel kandil mesajı seçenekleri…

Miraç Kandili mesajları resimli galerisi 2023: Ayetli, hadisli, dualı Mirac Kandili mesajları ile Hayırlı Kandiller mesajı gönder!

Miraç Kandili mesajları resimli seçenekleriyle araştırılıyor. Yılın ikinci kandili olacak Mirac gecesi İslam alemi tarafından ibadetle geçirilecek. Dua kapısının aralandığı bu özel günde Müslümanlar namaz, dua ve oruçla saatlerini değerlendirecek. Instagram, Facebook ve WhatsApp paylaşımları için kandil mesajları araştırılıyor. Hayırlı kandiller mesajı ve sözleri yayında. İşte, kısa, uzun, anlamlı, ayetli, dualı, hadisli Miraç Kandili mesajları…

Miraç Kandili mesajları resimli galerisi 2023: Ayetli, hadisli, dualı Mirac Kandili mesajları ile Hayırlı Kandiller mesajı gönder!

EN YENİ MİRAÇ KANDİLİ MESAJLARI 2023

Kandil mesajı 1: Ey Rabbim! Bu gece şu sonsuz merhamet ve rahmet deryasından bir damla da olsa nasiplenmeyi kısmet eyle. Miraç kandiliniz mübarek olsun!

Kandil mesajı 2: Semanın kapılarının sonuna kadar açılıp rahmetin sağanak gibi yağdığı böyle bir gecede düşen damlaların sizleri sırılsıklam etmesi dileğiyle... Kandiliniz mübarek olsun!

Kandil mesajı 3: Sen ki; suskun gönüllerde saklı kalanları bilirsin, ne arzu ediyorsak en hayırlısını naip et bize Allah'ım... Hayırlı kandiller.

Kandil mesajı 4: Ellerin duaya uzandığı sinelerin dostlara açıldığı, gözlerin masumiyet aradığı bu mübarek günde tüm dualarınızın kabul olması dileğiyle...

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Miraç Kandili mesajları resimli galerisi 2023: Ayetli, hadisli, dualı Mirac Kandili mesajları ile Hayırlı Kandiller mesajı gönder!

Kandil mesajı 5: Bugün ellerini semaya gönlünü Mevla'ya aç... Bugün günahlarından olabildiğince kaç çünkü bugün Miraç kandili... Miraç Kandiliniz mübarek olsun!

Kandil mesajı 6: Miraç kandilin mübarek olsun. Allah sana sevdiklerinle beraber mutlu ve huzurlu bir şekilde yaşamayı nasip etsin.

Miraç Kandili mesajları resimli galerisi 2023: Ayetli, hadisli, dualı Mirac Kandili mesajları ile Hayırlı Kandiller mesajı gönder!

Kandil mesajı 7: Ey Rabbim! Bu gece şu sonsuz merhamet ve rahmet deryasından bir damla da olsa nasiplenmeyi kısmet eyle. Miraç kandiliniz mübarek olsun!

Kandil mesajı 8: Semanın kapılarının sonuna kadar açılıp rahmetin sağanak gibi yağdığı böyle bir gecede düşen damlaların sizleri sırılsıklam etmesi dileğiyle... Kandiliniz mübarek olsun!

Miraç Kandili mesajları resimli galerisi 2023: Ayetli, hadisli, dualı Mirac Kandili mesajları ile Hayırlı Kandiller mesajı gönder!

Kandil mesajı 9: Sen ki; suskun gönüllerde saklı kalanları bilirsin, ne arzu ediyorsak en hayırlısını naip et bize Allah'ım... Hayırlı kandiller.

Kandil mesajı 10: Ellerin duaya uzandığı sinelerin dostlara açıldığı, gözlerin masumiyet aradığı bu mübarek günde tüm dualarınızın kabul olması dileğiyle...

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