Miraç Kandili mesajları resimli galerisi 2023: Ayetli, hadisli, dualı Mirac Kandili mesajları ile Hayırlı Kandiller mesajı gönder!

EN YENİ MİRAÇ KANDİLİ MESAJLARI 2023

Kandil mesajı 1: Ey Rabbim! Bu gece şu sonsuz merhamet ve rahmet deryasından bir damla da olsa nasiplenmeyi kısmet eyle. Miraç kandiliniz mübarek olsun!

Kandil mesajı 2: Semanın kapılarının sonuna kadar açılıp rahmetin sağanak gibi yağdığı böyle bir gecede düşen damlaların sizleri sırılsıklam etmesi dileğiyle... Kandiliniz mübarek olsun!

Kandil mesajı 3: Sen ki; suskun gönüllerde saklı kalanları bilirsin, ne arzu ediyorsak en hayırlısını naip et bize Allah'ım... Hayırlı kandiller.

Kandil mesajı 4: Ellerin duaya uzandığı sinelerin dostlara açıldığı, gözlerin masumiyet aradığı bu mübarek günde tüm dualarınızın kabul olması dileğiyle...