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Giriş Tarihi: 07.11.2026 00:17 Güncelleme Tarihi: 07.11.2026 00:20

Resmi Gazete atama kararları 7 Kasım 2026: Hangi üniversitelere rektör ataması yapıldı?

7 Kasım 2026 tarihli Resmi Gazete atama kararları yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre 11 üniversiteye yeni rektör ataması yapıldı. Akademik camia ve öğrencilerin merakla beklediği isimler netleşti. Peki, hangi üniversitelere rektör atandı?

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Resmi Gazete atama kararları 7 Kasım 2026: Hangi üniversitelere rektör ataması yapıldı?

Cumhurbaşkanlığı kararnamesi doğrultusunda 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 13'üncü maddesi uyarınca gerçekleştirilen rektörlük atamaları kamuoyuna duyuruldu. Erciyes, Muğla Sıtkı Koçman, Trabzon ve Sakarya Uygulamalı Bilimler gibi eğitim kurumlarında yeni dönem başladı.

Resmi Gazete atama kararları 7 Kasım 2026: Hangi üniversitelere rektör ataması yapıldı?

7 KASIM 2026 RESMÎ GAZETE REKTÖR ATAMA KARARLARI AÇIKLANDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan 7 Kasım 2026 tarihli ve 33423 sayılı Resmî Gazete kararları kapsamında, Türkiye genelindeki 11 yükseköğretim kurumuna rektör ataması gerçekleştirildi:

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Resmi Gazete atama kararları 7 Kasım 2026: Hangi üniversitelere rektör ataması yapıldı?

HANGİ ÜNİVERSİTELERE REKTÖR ATAMASI YAPILDI?

Resmî Gazete'de ilan edilen rektör atamaları şu şekilde:

Erciyes Üniversitesi Rektörlüğü: Prof. Dr. Kuddusi ERKILIÇ

Eskişehir Teknik Üniversitesi Rektörlüğü: Prof. Dr. Adnan ÖZCAN

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörlüğü: Prof. Dr. Yılmaz ÇATAL

Kayseri Üniversitesi Rektörlüğü: Prof. Dr. Recep ULUCAK

Kırıkkale Üniversitesi Rektörlüğü: Prof. Dr. Mustafa ORÇAN

Konya Teknik Üniversitesi Rektörlüğü: Prof. Dr. Mehmet ÇELİK

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Resmi Gazete atama kararları 7 Kasım 2026: Hangi üniversitelere rektör ataması yapıldı?

Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörlüğü: Prof. Dr. Recep BENTLİ

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörlüğü: Prof. Dr. Turhan KAÇAR

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörlüğü: Prof. Dr. Zafer TATLI

Şırnak Üniversitesi Rektörlüğü: Prof. Dr. İbrahim BAZ

Trabzon Üniversitesi Rektörlüğü: Prof. Dr. Hasan Rıza AYDIN

Resmi Gazete atama kararları 7 Kasım 2026: Hangi üniversitelere rektör ataması yapıldı?
Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör

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