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Resmi Gazete atama kararları 7 Kasım 2026: Hangi üniversitelere rektör ataması yapıldı?
Giriş Tarihi: 07.11.2026 00:17
Güncelleme Tarihi: 07.11.2026 00:20
Resmi Gazete atama kararları 7 Kasım 2026: Hangi üniversitelere rektör ataması yapıldı?
7 Kasım 2026 tarihli Resmi Gazete atama kararları yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre 11 üniversiteye yeni rektör ataması yapıldı. Akademik camia ve öğrencilerin merakla beklediği isimler netleşti. Peki, hangi üniversitelere rektör atandı?