Reyting sonuçları 15 Kasım 2026 belli oldu mu? Total ve AB sıralaması gündemde

Televizyon dünyasında izlenme oranlarını belirleyen veriler öncesinde milyonlarca izleyici ekran başındaki yapımların performansını merak ediyor. Dün akşam hem yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkan iddialı diziler hem de milli heyecan yaşatan futbol karşılaşması prime time kuşağında kıyasıya bir mücadeleye sahne oldu.