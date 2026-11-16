Haberler
Galeri
Yaşam
Reyting sonuçları 15 Kasım 2026 belli oldu mu? Total ve AB sıralaması gündemde
Giriş Tarihi: 16.11.2026 06:31
Güncelleme Tarihi: 16.11.2026 08:06
Reyting sonuçları 15 Kasım 2026 belli oldu mu? Total ve AB sıralaması gündemde
15 Kasım 2026 reyting sonuçları açıklandı mı sorusu, Pazar akşamı televizyon ekranlarında yaşanan büyük rekabetin ardından gündemin ilk sırasına yerleşti. Teşkilat, Daha 17, MasterChef Türkiye ve Fransa Türkiye maçının yarıştığı gecenin Total ile AB listeleri gündem başlıklarında yerini aldı.