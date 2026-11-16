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Giriş Tarihi: 16.11.2026 06:31 Güncelleme Tarihi: 16.11.2026 08:06

Reyting sonuçları 15 Kasım 2026 belli oldu mu? Total ve AB sıralaması gündemde

15 Kasım 2026 reyting sonuçları açıklandı mı sorusu, Pazar akşamı televizyon ekranlarında yaşanan büyük rekabetin ardından gündemin ilk sırasına yerleşti. Teşkilat, Daha 17, MasterChef Türkiye ve Fransa Türkiye maçının yarıştığı gecenin Total ile AB listeleri gündem başlıklarında yerini aldı.

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Reyting sonuçları 15 Kasım 2026 belli oldu mu? Total ve AB sıralaması gündemde

Televizyon dünyasında izlenme oranlarını belirleyen veriler öncesinde milyonlarca izleyici ekran başındaki yapımların performansını merak ediyor. Dün akşam hem yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkan iddialı diziler hem de milli heyecan yaşatan futbol karşılaşması prime time kuşağında kıyasıya bir mücadeleye sahne oldu.

Reyting sonuçları 15 Kasım 2026 belli oldu mu? Total ve AB sıralaması gündemde

15 KASIM 2026 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

15 Kasım 2026 Pazar akşamına ait resmi izlenme oranları henüz açıklanmadı. Her gün düzenli olarak paylaşılan ölçümler, genellikle sabah saat 10.00 ile 10.30 aralığında yayıncı kuruluşlara ve medya takip merkezlerine iletiliyor. Veriler kamuoyuyla paylaşıldığı anda Total ve AB kategorilerindeki ilk 3 sıralaması sayfamıza eklenecektir.

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Reyting sonuçları 15 Kasım 2026 belli oldu mu? Total ve AB sıralaması gündemde

PAZAR AKŞAMI HANGİ YAPIMLAR ZİRVE İÇİN YARIŞTI?

15 Kasım 2026 Pazar gecesi ulusal kanalların yayın akışı oldukça hareketli bir rekabete ev sahipliği yaptı. İzleyici kitlesini ekran başına kilitleyen başlıca yapımlar şunlar oldu:

TRT 1: Teşkilat, yeni bölümüyle akşam kuşağında yer aldı.

Kanal D: Daha 17, saat 20.00'de yeni bölümüyle seyirci karşısına çıktı.

ATV: Saat 20.00'de Kim Milyoner Olmak İster? özel bölümüyle ekranlara gelirken saat 22.45'te başlayan Fransa - Türkiye karşılaşması gecenin seyrini değiştirdi.

TV8: Yarışma programı MasterChef Türkiye, yeni bölümüyle izleyiciyle buluştu.

Show TV ve Star TV: Dizi rekabetinin dışında kalarak sinema kuşağına yönelen kanallar çeşitli filmler ile ekranlarda yer aldı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Reyting sonuçları 15 Kasım 2026 belli oldu mu? Total ve AB sıralaması gündemde

İŞTE GEÇTİĞİMİZ HAFTANIN REYTİNG SIRALAMASI

Total

1 OMUR USTA
2 DAHA 17
3 TESKILAT

AB

1 OMUR USTA
2 DAHA 17
3 OMUR USTA (OZET)

Reyting sonuçları 15 Kasım 2026 belli oldu mu? Total ve AB sıralaması gündemde
Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör

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