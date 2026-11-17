Haberler
Galeri
Yaşam
Reyting sonuçları 16 Kasım 2026 Pazartesi: Altı Üstü İstanbul, Uzak Şehir... Hangi yapım birinci oldu?
Giriş Tarihi: 17.11.2026 06:34
Reyting sonuçları 16 Kasım 2026 Pazartesi: Altı Üstü İstanbul, Uzak Şehir... Hangi yapım birinci oldu?
Pazartesi akşamı televizyon ekranlarında birbirinden iddialı yapımlar izleyiciyle buluştu. Dizilerden yarışma programlarına kadar farklı yapımların ekrana geldiği gecede televizyon izleyicilerinin tercihleri reyting sonuçlarına yansıdı. Günün en çok izlenen yapımları merak konusu oldu.