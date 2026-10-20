Reyting sonuçları 19 Ekim 2026 Pazartesi: Hangi yapım birinci oldu? İşte, Total, AB ve ABC sonuçları

Pazartesi akşamının reyting yarışında iddialı yapımlar arasındaki rekabet dikkat çekiyor. Kanal D, ATV, TRT 1 ve TV8 ekranlarında izleyiciyle buluşan dizi ve programların izlenme oranları, açıklanacak sonuçlarla birlikte netleşiyor. Total, AB ve ABC1 gruplarında oluşan sıralama, günün en çok izlenen yapımını ortaya koyuyor.