Haberler
Galeri
Yaşam
Reyting sonuçları 19 Ekim 2026 Pazartesi: Hangi yapım birinci oldu? İşte, Total, AB ve ABC sonuçları
Giriş Tarihi: 20.10.2026 08:51
Güncelleme Tarihi: 20.10.2026 09:13
Reyting sonuçları 19 Ekim 2026 Pazartesi: Hangi yapım birinci oldu? İşte, Total, AB ve ABC sonuçları
19 Ekim 2026 Pazartesi reyting sonuçları, televizyon ekranlarında yayınlanan dizi ve programların izlenme performansını takip eden izleyicilerin gündeminde yer alıyor. Uzak Şehir, Altı Üstü İstanbul, Evlilik Güzeldir ve MasterChef Türkiye gibi yapımların Total, AB ve ABC1 kategorilerindeki sıralaması merak ediliyor.