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Giriş Tarihi: 20.10.2026 08:51 Güncelleme Tarihi: 20.10.2026 09:13

Reyting sonuçları 19 Ekim 2026 Pazartesi: Hangi yapım birinci oldu? İşte, Total, AB ve ABC sonuçları

19 Ekim 2026 Pazartesi reyting sonuçları, televizyon ekranlarında yayınlanan dizi ve programların izlenme performansını takip eden izleyicilerin gündeminde yer alıyor. Uzak Şehir, Altı Üstü İstanbul, Evlilik Güzeldir ve MasterChef Türkiye gibi yapımların Total, AB ve ABC1 kategorilerindeki sıralaması merak ediliyor.

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Reyting sonuçları 19 Ekim 2026 Pazartesi: Hangi yapım birinci oldu? İşte, Total, AB ve ABC sonuçları

Pazartesi akşamının reyting yarışında iddialı yapımlar arasındaki rekabet dikkat çekiyor. Kanal D, ATV, TRT 1 ve TV8 ekranlarında izleyiciyle buluşan dizi ve programların izlenme oranları, açıklanacak sonuçlarla birlikte netleşiyor. Total, AB ve ABC1 gruplarında oluşan sıralama, günün en çok izlenen yapımını ortaya koyuyor.

Reyting sonuçları 19 Ekim 2026 Pazartesi: Hangi yapım birinci oldu? İşte, Total, AB ve ABC sonuçları

REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

19 Ekim 2026 Pazartesi gününe ait reyting sıralaması henüz açıklanmadı.

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Reyting sonuçları 19 Ekim 2026 Pazartesi: Hangi yapım birinci oldu? İşte, Total, AB ve ABC sonuçları
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Reyting sonuçları 19 Ekim 2026 Pazartesi: Hangi yapım birinci oldu? İşte, Total, AB ve ABC sonuçları
Reyting sonuçları 19 Ekim 2026 Pazartesi: Hangi yapım birinci oldu? İşte, Total, AB ve ABC sonuçları
Haber Girişi Aleyna Bilgetekin - Editör

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