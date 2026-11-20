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Reyting sonuçları 19 Kasım 2026 açıklandı mı? Gözler total ve AB listelerinde!
Giriş Tarihi: 20.11.2026 10:15
Güncelleme Tarihi: 20.11.2026 10:59
Reyting sonuçları 19 Kasım 2026 açıklandı mı? Gözler total ve AB listelerinde!
Televizyon ekranlarında Perşembe akşamı yaşanan kıyasıya rekabetin ardından 19 Kasım 2026 reyting sonuçları gündemin ilk sırasına yerleşti. Dün akşam, Sevdiğim Sensin, Muhtemel Aşk, Güneşin Doğduğu Yer ve MasterChef Türkiye yeni bölümleriyle ekranlara geldi.