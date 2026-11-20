19 KASIM PERŞEMBE AKŞAMI HANGİ DİZİLER VE PROGRAMLAR YARIŞTI?

Haftanın dördüncü gününde prime-time kuşağında dramadan yarışma programlarına kadar pek çok yapım izleyici karşısına çıktı. 19 Kasım 2026 Perşembe akşamı saat 20.00 itibarıyla ulusal kanallarda reyting mücadelesi veren başlıca yapımlar şunlar oldu:

Sevdiğim Sensin (Star TV)

Muhtemel Aşk (Show TV)

Güneşin Doğduğu Yer (ATV)

MasterChef Türkiye (TV8)