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Reyting sonuçları 20 Kasım 2026: Total ve AB'de hangi yapım birinci oldu?
Giriş Tarihi: 21.11.2026 10:12
Güncelleme Tarihi: 21.11.2026 11:22
Reyting sonuçları 20 Kasım 2026: Total ve AB'de hangi yapım birinci oldu?
Televizyon ekranlarında cuma akşamı yaşanan büyük rekabetin ardından reyting sonuçları 20 Kasım 2026 araştırmaları hız kazandı. Kızılcık Şerbeti, Taşacak Bu Deniz, MasterChef Türkiye ve Beyaz'la Joker'in yarıştığı gecenin Total, AB ve ABC1 sıralamaları takip ediliyor.