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Reyting sonuçları 26 Kasım 2026 açıklandı mı? Güneşin Doğduğu Yer, Sevdiğim Sensin, Muhtemel Aşk...
Giriş Tarihi: 27.11.2026 08:01
Güncelleme Tarihi: 27.11.2026 08:04
Reyting sonuçları 26 Kasım 2026 açıklandı mı? Güneşin Doğduğu Yer, Sevdiğim Sensin, Muhtemel Aşk...
Perşembe akşamı televizyon ekranlarında izleyiciyi ekran başına kilitleyen iddialı yapımlar medya takipçilerinin radarına girdi. Güneşin Doğduğu Yer, Sevdiğim Sensin, Muhtemel Aşk ve MasterChef Türkiye gibi yapımların yeni bölümlerinin ardından sabah saatleriyle birlikte gözler izlenme verilerine çevrildi. Peki, 26 Kasım reyting sonuçları açıklandı mı?