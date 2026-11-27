26 KASIM 2026 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

26 Kasım 2026 Perşembe gününe ait reyting sonuçları henüz açıklanmadı.

Her sabah düzenli olarak paylaşılan günlük izlenme oranları, genellikle saat 10.00 ile 10.30 arasında kamuoyuna duyuruluyor. Total ve AB kategorilerindeki sıralama resmi veriler yayımlandığında haberimize eklenecektir.