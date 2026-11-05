Reyting sonuçları 4 Kasım 2026 Çarşamba: Hangi yapım birinci oldu? İşte, dünün reyting sıralaması

Çarşamba gecesinin reyting sonuçları gündemde. TİAK tarafından paylaşılacak verilerin ardından hangi yapımın zirveye yerleştiği ve programların üç ayrı izleyici grubundaki sıralaması netleşecek. İşte, 4 Kasım 2026 reyting sıralaması detayları...