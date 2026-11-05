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Giriş Tarihi: 05.11.2026 06:27

Reyting sonuçları 4 Kasım 2026 Çarşamba: Hangi yapım birinci oldu? İşte, dünün reyting sıralaması

4 Kasım 2026 Çarşamba akşamı televizyon ekranlarında Var Mmısın Yok Musun, Sevdan Bir Ateş ve MasterChef Türkiye gibi yapımların yanı sıra futbol karşılaşması da izleyici karşısına çıktı. Günün en çok izlenen yapımının hangisi olduğu ve Total, AB ile 20+ABC1 kategorilerindeki sıralama televizyon izleyicileri tarafından merak ediliyor.

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Reyting sonuçları 4 Kasım 2026 Çarşamba: Hangi yapım birinci oldu? İşte, dünün reyting sıralaması

Çarşamba gecesinin reyting sonuçları gündemde. TİAK tarafından paylaşılacak verilerin ardından hangi yapımın zirveye yerleştiği ve programların üç ayrı izleyici grubundaki sıralaması netleşecek. İşte, 4 Kasım 2026 reyting sıralaması detayları...

Reyting sonuçları 4 Kasım 2026 Çarşamba: Hangi yapım birinci oldu? İşte, dünün reyting sıralaması

4 KASIM REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

4 Kasım 2026 Çarşamba gününe ait reyting sonuçları henüz açıklanmış değil. Televizyon İzleme Araştırmaları Anonim Şirketi (TİAK) tarafından açıklanacak resmi verilerle birlikte Total, AB ve 20+ABC1 kategorilerindeki sıralama belli olacak.

Sonuçların açıklanmasının ardından günün birincisi, reyting puanları ve ilk 3 sıralaması haberimizde güncellenecek.

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Reyting sonuçları 4 Kasım 2026 Çarşamba: Hangi yapım birinci oldu? İşte, dünün reyting sıralaması
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Reyting sonuçları 4 Kasım 2026 Çarşamba: Hangi yapım birinci oldu? İşte, dünün reyting sıralaması
Reyting sonuçları 4 Kasım 2026 Çarşamba: Hangi yapım birinci oldu? İşte, dünün reyting sıralaması
Haber Girişi Aleyna Bilgetekin - Editör

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