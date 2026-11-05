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Reyting sonuçları 4 Kasım 2026 Çarşamba: Hangi yapım birinci oldu? İşte, dünün reyting sıralaması
Giriş Tarihi: 05.11.2026 06:27
Reyting sonuçları 4 Kasım 2026 Çarşamba: Hangi yapım birinci oldu? İşte, dünün reyting sıralaması
4 Kasım 2026 Çarşamba akşamı televizyon ekranlarında Var Mmısın Yok Musun, Sevdan Bir Ateş ve MasterChef Türkiye gibi yapımların yanı sıra futbol karşılaşması da izleyici karşısına çıktı. Günün en çok izlenen yapımının hangisi olduğu ve Total, AB ile 20+ABC1 kategorilerindeki sıralama televizyon izleyicileri tarafından merak ediliyor.