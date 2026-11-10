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Giriş Tarihi: 10.11.2026 06:25

Reyting sonuçları 9 Kasım 2026: Altı Üstü İstanbul, Masterchef, Uzak Şehir... Hangi yapım birinci oldu?

9 Kasım Pazartesi akşamı televizyon ekranlarında dikkat çeken bir reyting yarışı yaşandı. ATV'nin sevilen dizisi Altı Üstü İstanbul, Kanal D'nin Uzak Şehir'i, ve TV8'in sevilen yarışması MasterChef Türkiye yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkarken, farklı kanallardaki yapımlar da izlenme sıralamasında üst basamaklara çıkmak için yarıştı.

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Reyting sonuçları 9 Kasım 2026: Altı Üstü İstanbul, Masterchef, Uzak Şehir... Hangi yapım birinci oldu?

Ekran başındaki izleyicilerin yakından takip ettiği gecenin reyting tablosu, yapımlar arasındaki rekabetin sonucunu ortaya koydu. Total, AB ve ABC1 kategorilerinde oluşan sıralama merak edilirken özellikle son haftalarda zirve yarışında öne çıkan yapımların bu kez nasıl bir performans sergilediği dikkat çekti.

Reyting sonuçları 9 Kasım 2026: Altı Üstü İstanbul, Masterchef, Uzak Şehir... Hangi yapım birinci oldu?

REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

9 Kasım 2026 Total, AB ve ABC1 reyting sıralamsı henüz açıklanmadı. Sonuçlar saat 10.00'dan sonra kamuoyuyla paylaşılıyor.

Sonuçlar açıklanır açıklanmaz haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.

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Reyting sonuçları 9 Kasım 2026: Altı Üstü İstanbul, Masterchef, Uzak Şehir... Hangi yapım birinci oldu?
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Reyting sonuçları 9 Kasım 2026: Altı Üstü İstanbul, Masterchef, Uzak Şehir... Hangi yapım birinci oldu?
Reyting sonuçları 9 Kasım 2026: Altı Üstü İstanbul, Masterchef, Uzak Şehir... Hangi yapım birinci oldu?
Haber Girişi Aleyna Bilgetekin - Editör

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