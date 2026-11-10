Reyting sonuçları 9 Kasım 2026: Altı Üstü İstanbul, Masterchef, Uzak Şehir... Hangi yapım birinci oldu?

Ekran başındaki izleyicilerin yakından takip ettiği gecenin reyting tablosu, yapımlar arasındaki rekabetin sonucunu ortaya koydu. Total, AB ve ABC1 kategorilerinde oluşan sıralama merak edilirken özellikle son haftalarda zirve yarışında öne çıkan yapımların bu kez nasıl bir performans sergilediği dikkat çekti.