Haberler
Galeri
Yaşam
Reyting sonuçları 9 Kasım 2026: Altı Üstü İstanbul, Masterchef, Uzak Şehir... Hangi yapım birinci oldu?
Giriş Tarihi: 10.11.2026 06:25
Reyting sonuçları 9 Kasım 2026: Altı Üstü İstanbul, Masterchef, Uzak Şehir... Hangi yapım birinci oldu?
9 Kasım Pazartesi akşamı televizyon ekranlarında dikkat çeken bir reyting yarışı yaşandı. ATV'nin sevilen dizisi Altı Üstü İstanbul, Kanal D'nin Uzak Şehir'i, ve TV8'in sevilen yarışması MasterChef Türkiye yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkarken, farklı kanallardaki yapımlar da izlenme sıralamasında üst basamaklara çıkmak için yarıştı.