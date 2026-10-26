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Reyting sonuçları açıklandı mı, hangi yapım birinci oldu? 25 Ekim 2026 Pazar Total, AB ve ABC sonucu
Giriş Tarihi: 26.10.2026 06:47
Güncelleme Tarihi: 26.10.2026 07:43
Reyting sonuçları açıklandı mı, hangi yapım birinci oldu? 25 Ekim 2026 Pazar Total, AB ve ABC sonucu
25 Ekim 2026 Pazar akşamı televizyon ekranlarında birbirinden iddialı yapımlar izleyiciyle buluştu. Dizi, yarışma ve eğlence programları arasındaki rekabet sürerken gözler Total, AB ve ABC reyting sıralamalarına çevrildi. Gecenin en çok izlenen yapımları merak konusu oldu.