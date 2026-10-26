Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Yaşam Reyting sonuçları açıklandı mı, hangi yapım birinci oldu? 25 Ekim 2026 Pazar Total, AB ve ABC sonucu
Giriş Tarihi: 26.10.2026 06:47 Güncelleme Tarihi: 26.10.2026 07:43

Reyting sonuçları açıklandı mı, hangi yapım birinci oldu? 25 Ekim 2026 Pazar Total, AB ve ABC sonucu

25 Ekim 2026 Pazar akşamı televizyon ekranlarında birbirinden iddialı yapımlar izleyiciyle buluştu. Dizi, yarışma ve eğlence programları arasındaki rekabet sürerken gözler Total, AB ve ABC reyting sıralamalarına çevrildi. Gecenin en çok izlenen yapımları merak konusu oldu.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
  • ABONE OL
Reyting sonuçları açıklandı mı, hangi yapım birinci oldu? 25 Ekim 2026 Pazar Total, AB ve ABC sonucu

Pazar akşamı ekran başına geçen izleyiciler, tercihlerini farklı yapımlardan yana kullandı. Televizyon kanallarının kıyasıya rekabet ettiği gecede Total, AB ve ABC kategorilerindeki sıralama, yapımların izlenme performansını ortaya koyacak.

Reyting sonuçları açıklandı mı, hangi yapım birinci oldu? 25 Ekim 2026 Pazar Total, AB ve ABC sonucu

REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

25 Ekim 2026 Pazar gününe ait Total, AB ve ABC verileri henüz açıklanmadı.

Saat 10.00'dan sonra TİAK tarafından erişime açılması bekleniyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Reyting sonuçları açıklandı mı, hangi yapım birinci oldu? 25 Ekim 2026 Pazar Total, AB ve ABC sonucu
DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Reyting sonuçları açıklandı mı, hangi yapım birinci oldu? 25 Ekim 2026 Pazar Total, AB ve ABC sonucu
Reyting sonuçları açıklandı mı, hangi yapım birinci oldu? 25 Ekim 2026 Pazar Total, AB ve ABC sonucu
Reyting sonuçları açıklandı mı, hangi yapım birinci oldu? 25 Ekim 2026 Pazar Total, AB ve ABC sonucu
Haber Girişi Aleyna Bilgetekin - Editör

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
SON DAKİKA