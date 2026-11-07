Reyting sonuçları açıklandı mı, hangi yapım birinci oldu? 6 Kasım 2026 reyting sonucu

Total, AB ve ABC1 kategorilerinde açıklanacak sonuçlar, yapımların haftayı nasıl kapattığını da ortaya koyacak. Özellikle son haftalarda güçlü performans sergileyen yapımların sıralamadaki yeri merak edilirken, 6 Kasım Cuma akşamının reyting birincisinin kim olduğu da belli oluyor. İşte gecenin reyting sonuçları ve zirvede yer alan yapım...