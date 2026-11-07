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Giriş Tarihi: 07.11.2026 06:32 Güncelleme Tarihi: 07.11.2026 06:38

Reyting sonuçları açıklandı mı, hangi yapım birinci oldu? 6 Kasım 2026 reyting sonucu

Televizyon ekranlarında 6 Kasım Cuma akşamı yine dikkat çeken bir reyting yarışı yaşandı. Haftanın en çok izlenen yapımları arasında yer alan Taşacak Bu Deniz, Kızılcık Şerbeti ve MasterChef Türkiye yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkarken, ekran başındaki izleyicinin tercihi de merak konusu oldu. Peki, reyting sonuçları açıklandı mı, hangi yapım birinci oldu

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Reyting sonuçları açıklandı mı, hangi yapım birinci oldu? 6 Kasım 2026 reyting sonucu

Total, AB ve ABC1 kategorilerinde açıklanacak sonuçlar, yapımların haftayı nasıl kapattığını da ortaya koyacak. Özellikle son haftalarda güçlü performans sergileyen yapımların sıralamadaki yeri merak edilirken, 6 Kasım Cuma akşamının reyting birincisinin kim olduğu da belli oluyor. İşte gecenin reyting sonuçları ve zirvede yer alan yapım...

Reyting sonuçları açıklandı mı, hangi yapım birinci oldu? 6 Kasım 2026 reyting sonucu

REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

6 Kasım 2026 reyting sonucu henüz açıklanmadı.

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Reyting sonuçları açıklandı mı, hangi yapım birinci oldu? 6 Kasım 2026 reyting sonucu
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Reyting sonuçları açıklandı mı, hangi yapım birinci oldu? 6 Kasım 2026 reyting sonucu
Reyting sonuçları açıklandı mı, hangi yapım birinci oldu? 6 Kasım 2026 reyting sonucu
Haber Girişi Aleyna Bilgetekin - Editör

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