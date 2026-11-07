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Reyting sonuçları açıklandı mı, hangi yapım birinci oldu? 6 Kasım 2026 reyting sonucu
Giriş Tarihi: 07.11.2026 06:32
Güncelleme Tarihi: 07.11.2026 06:38
Reyting sonuçları açıklandı mı, hangi yapım birinci oldu? 6 Kasım 2026 reyting sonucu
Televizyon ekranlarında 6 Kasım Cuma akşamı yine dikkat çeken bir reyting yarışı yaşandı. Haftanın en çok izlenen yapımları arasında yer alan Taşacak Bu Deniz, Kızılcık Şerbeti ve MasterChef Türkiye yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkarken, ekran başındaki izleyicinin tercihi de merak konusu oldu. Peki, reyting sonuçları açıklandı mı, hangi yapım birinci oldu