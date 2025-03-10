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Rize'de akılalmaz olay! Villayı önce soydular sonra yaktılar! "Şok içerisinde kaldık"
Giriş Tarihi: 10.03.2025 14:24
Güncelleme Tarihi: 10.03.2025
14:24
Rize'de akılalmaz olay! Villayı önce soydular sonra yaktılar! "Şok içerisinde kaldık"
Rize'nin Pazar ilçesinde girdikleri 3 katlı villada bir süre kalan şüpheliler, garajdaki elektrikli aracın parçalarını söküp çalarak evi ateşe verdi. Villa sahibi Mustafa Yazıcı, "Burada bir ya da birkaç kişi yaşam sürdürdüler. Çay içildi, bisküvi yenildi. Sigara ve sigara dışında farklı izmaritler bulundu. Şok içinde kaldık" dedi.