Rize'de akılalmaz olay! Villayı önce soydular sonra yaktılar! "Şok içerisinde kaldık"

'ŞOK İÇERİSİNDE KALDIK'

Villanın sahibi Mustafa Yazıcı, "Ben yazın burada, kışın İstanbul'da yaşıyorum. Bana 'Ev yanıyor' diye bir telefon geldi. Bende apar topar geldim. Geldiğimde her şeyin yandığını gördüm. Burada bir ya da birkaç kişi yaşam sürdürdüler. Çay içildi, bisküvi yenildi. Sigara ve sigara dışında farklı izmaritler bulundu. Şok içinde kaldık. Bu yörede yıllarda böyle bir şey olmadığı için kamera sistemi de koymadım" dedi.