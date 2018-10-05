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'de kar yağışı!

Giriş Tarihi: 05.10.2018 14:05 Güncelleme Tarihi: 05.10.2018 14:57
Rize'de kar yağışı!

Doğu Karadeniz Bölgesi'nde dün etkili olan hortum, şiddetli yağışın ardından 'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı yaşandı.

Rize'de kar yağışı!

'nin Fındıklı ilçesinde dün denizde çıkan hortumun ardından Trabzon'un Araklı ilçesinde şiddetli yağış sel ve heyelanlara neden olmuş olmuş, Trabzon-Bayburt karayolu ulaşıma kapanmıştı.

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Rize'de kar yağışı!

Bu yaşananların ardından 'nin Çamlıhemşin ilçesi Ambarlı Yaylası'na kar yağdı. Yayla sezonunun açılmasıyla yaylacıların Gito Yaylası'nda bir süre kaldıktan sonra çıktığı ikinci yayla olan 2 bin 510 rakımdaki Ambarlı Yaylası'na kar yağdı. Ekim ayında yağan kar ile birlikte yayla sakinleri dönüş hazırlıklarına başlarken, yağan kar ile tüm yayla beyaza büründü.

Rize'de kar yağışı!
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Rize'de kar yağışı!
Rize'de kar yağışı!
Rize'de kar yağışı!
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