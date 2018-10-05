Rize'de kar yağışı!

Bu yaşananların ardından Rize'nin Çamlıhemşin ilçesi Ambarlı Yaylası'na kar yağdı. Yayla sezonunun açılmasıyla yaylacıların Gito Yaylası'nda bir süre kaldıktan sonra çıktığı ikinci yayla olan 2 bin 510 rakımdaki Ambarlı Yaylası'na kar yağdı. Ekim ayında yağan kar ile birlikte yayla sakinleri dönüş hazırlıklarına başlarken, yağan kar ile tüm yayla beyaza büründü.