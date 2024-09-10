Giriş Tarihi: 10.09.2024 11:00
Güncelleme Tarihi: 10.09.2024
11:00
ROBLOX AÇILACAK MI? 10 Eylül 2024 Roblox erişim engeli ne zaman kaldırılacak, neden kapatıldı?
7 Ağustos 2024'te 15 milyon kullanıcısı olan "Roblox Corporation" tarafından geliştirilen çevrimiçi oyun platformu Roblox'a, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) kararıyla erişim engeli getirildi. Oyunun suçlu profili ve pedofili unsurlarını barındırmasından dolayı, Adana 6. Sulh Ceza Hakimliği Cumhuriyet Başsavcılığı, Bilişim Suçları Bürosu'nun talimatı üzerine ülkemizde kapatıldı. Kullanıcıları Roblox ile ilgili gelişmeleri yakından takip etmeye devam ediyor. Peki, Roblox yeniden açıalcak mı, erişim engeli ne zaman kalkacak?