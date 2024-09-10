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Giriş Tarihi: 10.09.2024 11:00 Güncelleme Tarihi: 10.09.2024 11:00

ROBLOX AÇILACAK MI? 10 Eylül 2024 Roblox erişim engeli ne zaman kaldırılacak, neden kapatıldı?

7 Ağustos 2024'te 15 milyon kullanıcısı olan "Roblox Corporation" tarafından geliştirilen çevrimiçi oyun platformu Roblox'a, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) kararıyla erişim engeli getirildi. Oyunun suçlu profili ve pedofili unsurlarını barındırmasından dolayı, Adana 6. Sulh Ceza Hakimliği Cumhuriyet Başsavcılığı, Bilişim Suçları Bürosu'nun talimatı üzerine ülkemizde kapatıldı. Kullanıcıları Roblox ile ilgili gelişmeleri yakından takip etmeye devam ediyor. Peki, Roblox yeniden açıalcak mı, erişim engeli ne zaman kalkacak?

ROBLOX AÇILACAK MI? 10 Eylül 2024 Roblox erişim engeli ne zaman kaldırılacak, neden kapatıldı?

Erişim engeli kararından sonra Roblox ile ilgili gelişmeler vatandaşlar taarfından yakından takip ediliyor. 7 Ağustos itibarıyla yasaklanan çevrimiçi oyun platformu için Adalet Bakanı Yılmaz Tunç son derece çarpıcı açıklamalarda bulundu. Bakanlardan gelen duyurulara göre oyun platformunun çocuklar üzerinde olumsuz neticelere sebebiyet verdiği belirtildi. İşte, 10 Eylül 2024 Roblox erişim engeliyle ilgili son gelişmeler ve açıklamalar haberin devamında…

ROBLOX AÇILACAK MI? 10 Eylül 2024 Roblox erişim engeli ne zaman kaldırılacak, neden kapatıldı?

ROBLOX NEDEN KAPATILDI?

Son dönemde popülerliği artan çevrimiçi oyun platformları, özellikle Roblox, geniş bir kitleye hitap eden ve ilk bakışta masum bir eğlence aracı olarak görülen bir platformdur. Ancak, bu platformun arka planında çocukların psikolojik ve ruhsal sağlığını tehdit eden çeşitli tehlikeler ortaya çıkmıştır. Ebeveynler, çocuklarını bu tür risklerden korumak için dikkatli olmalıdır. Çocuk istismarı, cinsel taciz, şiddet ve psikolojik baskılar gibi tehlikeli unsurlar içeren bu platformun, gelişim aşamasındaki çocuklar için zararlı olabileceği anlaşılmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti, çağdaş ve ahlaklı bir gençlik yetiştirme hedefi doğrultusunda, güvenlik ve toplumsal değerler açısından bu tür tehditleri engellemek amacıyla platforma erişim kısıtlaması getirmiştir.

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ROBLOX AÇILACAK MI? 10 Eylül 2024 Roblox erişim engeli ne zaman kaldırılacak, neden kapatıldı?

ROBLOX'A ERİŞİM ENGELİ GELDİ!
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından Roblox erişim engeli geldi. BTK'nin internet sitesindeki 'Site Bilgileri Sorgu Sayfası'nda yapılan sorgulamada, "Roblox.com 07/08/2024 tarihli ve 2024/5282 D. İş sayılı Adana 6. Sulh Ceza Hakimliği kararıyla erişime engellenmiştir." ifadeleri yer aldı.

ROBLOX AÇILACAK MI? 10 Eylül 2024 Roblox erişim engeli ne zaman kaldırılacak, neden kapatıldı?

BAKAN TUNÇ'TAN SON DAKİKA ROBLOX AÇIKLAMASI!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu katıldığı bir haber yayınında kendisine yöneltilen soruları yanıtladı. Uraloğlu Roblox erişim engeli ile ilgili şu açıklamalarda bulundu;

ROBLOX AÇILACAK MI? 10 Eylül 2024 Roblox erişim engeli ne zaman kaldırılacak, neden kapatıldı?

"Roblox oyunu ile ilgili bizle bir temas oldu. BTK olarak yetkimizi kullandık. Burada süreç biraz farklı ilerledik. Beni arkadaşlarım aradı, alınan bir kararı bildirdiler. Ben bu kararla birlikte Roblox denilen oyunu öğrenmiş oldum. Kararları okudum, görselleri izledim. Ben çocuklarımız için endişelendim. 4 saat içinde yasağı uyguladık. Veliler bize 'Allah razı olsun biz engelleyemedik siz engellediniz' dediler. "Roblox'un ne zaman açılacağı konusunda henüz bir resmi açıklama gelmedi. Konuyla ilgili resmi açıklamalar geldiğinde haberlerimizde yer vereceğiz.

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