ROBLOX AÇILACAK MI? 10 Eylül 2024 Roblox erişim engeli ne zaman kaldırılacak, neden kapatıldı?

ROBLOX NEDEN KAPATILDI?

Son dönemde popülerliği artan çevrimiçi oyun platformları, özellikle Roblox, geniş bir kitleye hitap eden ve ilk bakışta masum bir eğlence aracı olarak görülen bir platformdur. Ancak, bu platformun arka planında çocukların psikolojik ve ruhsal sağlığını tehdit eden çeşitli tehlikeler ortaya çıkmıştır. Ebeveynler, çocuklarını bu tür risklerden korumak için dikkatli olmalıdır. Çocuk istismarı, cinsel taciz, şiddet ve psikolojik baskılar gibi tehlikeli unsurlar içeren bu platformun, gelişim aşamasındaki çocuklar için zararlı olabileceği anlaşılmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti, çağdaş ve ahlaklı bir gençlik yetiştirme hedefi doğrultusunda, güvenlik ve toplumsal değerler açısından bu tür tehditleri engellemek amacıyla platforma erişim kısıtlaması getirmiştir.