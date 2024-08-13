Giriş Tarihi: 13.08.2024 16:44
Güncelleme Tarihi: 13.08.2024
16:44
ROBLOX AÇILDI MI, NE ZAMAN AÇILACAK? 13 Ağustos son gelişmelerle Roblox açıldı mı, ne zaman düzelecek belli oldu mu?
Çevrimiçi oyun platformu Roblox geçtiğimiz haftalarda Türkiye'den erişime engellendi. Türkiye'de milyonlarca kullanıcısı bulunan platforma erişim yasağı gelmesinin ardından birçok vatandaş Roblox açıldı mı, ne zaman açılacak? araştırmasına başladı. Daha önce BTK kararıyla kapanan Instagram'ın açılmasının ardından gözler Roblox'a çevrildi. Platform hakkında son dakika haberleri takip ediliyor. Peki, Roblox açılacak mı, ne zaman düzelecek? Roblox neden yasaklandı? İşte son gelişmeler