Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam
Giriş Tarihi: 13.08.2024 16:44 Güncelleme Tarihi: 13.08.2024 16:44

ROBLOX AÇILDI MI, NE ZAMAN AÇILACAK? 13 Ağustos son gelişmelerle Roblox açıldı mı, ne zaman düzelecek belli oldu mu?

Çevrimiçi oyun platformu Roblox geçtiğimiz haftalarda Türkiye'den erişime engellendi. Türkiye'de milyonlarca kullanıcısı bulunan platforma erişim yasağı gelmesinin ardından birçok vatandaş Roblox açıldı mı, ne zaman açılacak? araştırmasına başladı. Daha önce BTK kararıyla kapanan Instagram'ın açılmasının ardından gözler Roblox'a çevrildi. Platform hakkında son dakika haberleri takip ediliyor. Peki, Roblox açılacak mı, ne zaman düzelecek? Roblox neden yasaklandı? İşte son gelişmeler

ROBLOX AÇILDI MI, NE ZAMAN AÇILACAK? 13 Ağustos son gelişmelerle Roblox açıldı mı, ne zaman düzelecek belli oldu mu?

Roblox için getirilen erişim engeli devam ediyor.BTK tarafından erişim engeli getirilen sitenin 7 Ağustos'tan beri erişim yasağı devam ediyor. Siteye girmek isteyen oyun severler araştırmalarına devam ediyor. Peki, Roblox açılacak mı, ne zaman düzelecek?

ROBLOX AÇILDI MI, NE ZAMAN AÇILACAK? 13 Ağustos son gelişmelerle Roblox açıldı mı, ne zaman düzelecek belli oldu mu?

ROBLOX KAPATILDI MI?
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından Roblox erişim engeli geldiği kurumun internet sitesindeki sorgulamalar ekranında kaydedildi.
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK) internet sitesindeki 'Site Bilgileri Sorgu Sayfası'nda yapılan sorgulamada, "Roblox.com 07/08/2024 tarihli ve 2024/5282 D. İş sayılı Adana 6. Sulh Ceza Hakimliği kararıyla erişime engellenmiştir." ifadeleri yer aldı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
ROBLOX AÇILDI MI, NE ZAMAN AÇILACAK? 13 Ağustos son gelişmelerle Roblox açıldı mı, ne zaman düzelecek belli oldu mu?

ROBLOX AÇILDI MI, NE ZAMAN AÇILACAK?
Popüler oyun sitesi Roblox'a erişim engelinin ne zaman kaldırılacağına dair henüz bir bilgi bulunmuyor. Konuyla ilgili resmi açıklama geldiği zaman yer vereceğiz.

ROBLOX AÇILDI MI, NE ZAMAN AÇILACAK? 13 Ağustos son gelişmelerle Roblox açıldı mı, ne zaman düzelecek belli oldu mu?

BAKANLIK'TAN SON AÇIKLAMALAR:
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Roblox.com'un erişime kapatılmasına ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, "Çevrimiçi oyun platformu Roblox'un ülkemizde erişime kapatılması kararı, Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan soruşturma sonucunda Adana 6. Sulh Ceza Mahkemesi'nin kararı iledir. Karar UYAP'ta yayınlanması sonucunda Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından uygulanmıştır." ifadesi kullanıldı.

ROBLOX AÇILDI MI, NE ZAMAN AÇILACAK? 13 Ağustos son gelişmelerle Roblox açıldı mı, ne zaman düzelecek belli oldu mu?

BAKAN TUNÇ'TAN AÇIKLAMA
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Roblox erişim engeli ile ilgili sosyal medya hesabı X'ten yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi;
Çocukların istismarına neden olacak içerikler barındırması sebebiyle Roblox isimli oyun platformuna ve uygulama marketlerindeki linklerine, Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında "İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun"da belirtilen hususlar çerçevesinde Adana 6. Sulh Ceza Hakimliğince erişim engeli getirilmiştir.
Unutulmamalıdır ki Türkiye Cumhuriyeti, bir Hukuk Devletidir. Devletimiz, Anayasamıza göre çocuklarımızın korunmasını sağlamak için gerekli tedbirleri almakla yükümlüdür.

SON DAKİKA