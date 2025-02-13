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Giriş Tarihi: 13.02.2025 19:17 Güncelleme Tarihi: 13.02.2025 19:20

ROBLOX AÇILDI MI, NE ZAMAN AÇILACAK? 13 Şubat Roblox erişim engeli kalktı mı, son durum ne?

Türkiye'de geçtiğimiz Ağustos ayında erişime engellenen Roblox, kullanıcılarının gündeminde yeniden açılıp açılmayacağı konusunda merakla bekleniyor. Platformda tespit edilen uygunsuz içerikler nedeniyle alınan bu karar, oyun dünyasında büyük bir etki yaratmıştı. Şu an, Türkiye'de yeniden faaliyet gösterebilmesi için atılacak adımlar dikkatle izleniyor. Bu süreçle ilgili olarak Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu önemli açıklamalar yaparak gelişmeleri kamuoyuna duyurdu. Peki, Roblox açıldı mı, ne zaman açılacak, son durum ne?

ROBLOX AÇILDI MI, NE ZAMAN AÇILACAK? 13 Şubat Roblox erişim engeli kalktı mı, son durum ne?

Son dönemde Türkiye'de özellikle genç yaşlardaki oyuncular arasında büyük bir popülarite kazanan Roblox'a getirilen erişim engeli, hem çocukları hem de aileleri doğrudan etkileyen bir gelişme oldu. Erişim engeline ilişkin olarak, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, konuya dair son durum hakkında açıklamalarda bulundu. Peki, Roblox erişim engeli kalktı mı, son durum ne? İşte, ayrıntılar...

ROBLOX AÇILDI MI, NE ZAMAN AÇILACAK? 13 Şubat Roblox erişim engeli kalktı mı, son durum ne?

ROBLOX AÇILDI MI, NE ZAMAN AÇILACAK?
Roblox oyun platformu geçtiğimiz Mayıs ayında Adana 6. Sulh Ceza Hakimliği tarafındanTürkiye'de erişime kapatılmıştı. Bakan Uraloğlu, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, erişim engelinin hukuki bir süreç doğrultusunda uygulandığını ve platformların tekrar erişime açılmasının da benzer şekilde hukuki işlemlerin tamamlanmasına bağlı olduğunu ifade etmişti.

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ROBLOX AÇILDI MI, NE ZAMAN AÇILACAK? 13 Şubat Roblox erişim engeli kalktı mı, son durum ne?

BAKAN URALOĞLU KONU İLE İLGİLİ AÇIKLAMALARDA BULUNDU

"Discord ve Roblox gibi platformlar aslında tam anlamıyla sosyal medya platformları değiller. Bizim amacımız, çocukların oynaması gereken yararlı oyunları engellemek değil, daha çok sosyal medya kullanımı noktasında bazı sınırlamalar getirmek. Örneğin, çocuklar bu platformlarda hesap açamayacaklar. Bazı ülkelerde anne-baba izni gerektiği gibi biz de 16 yaş altındaki çocukların sosyal medyaya girmemelerini istiyoruz. Türkiye'de bu oyun platformlarının temsilcisi yoktu, fakat mahkeme kararlarıyla aldığımız tedbirler sonrası bizimle iletişime geçtiler. Eğer platformda zararlı içerikler varsa, bunları engelleyebiliriz ama faydalı içeriklerin devam etmesini sağlayabiliriz. Şu anda bu konuda görüşmeler sürüyor ve doğru adımlar atıldığında, hukuki süreç sonunda platformların tekrar açılması mümkün olabilir."

ROBLOX AÇILDI MI, NE ZAMAN AÇILACAK? 13 Şubat Roblox erişim engeli kalktı mı, son durum ne?

ROBLOX NEDEN KAPATILDI?

Roblox, 7 Ağustos 2024 tarihinde Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından erişime engellendi. Adana 6. Sulh Ceza Hakimliği'nin aldığı karar doğrultusunda platformun Türkiye'de erişime kapatıldığı duyurulmuştu.

ROBLOX AÇILDI MI, NE ZAMAN AÇILACAK? 13 Şubat Roblox erişim engeli kalktı mı, son durum ne?
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