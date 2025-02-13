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ROBLOX AÇILDI MI, NE ZAMAN AÇILACAK? 13 Şubat Roblox erişim engeli kalktı mı, son durum ne?
Giriş Tarihi: 13.02.2025 19:17
Güncelleme Tarihi: 13.02.2025
19:20
ROBLOX AÇILDI MI, NE ZAMAN AÇILACAK? 13 Şubat Roblox erişim engeli kalktı mı, son durum ne?
Türkiye'de geçtiğimiz Ağustos ayında erişime engellenen Roblox, kullanıcılarının gündeminde yeniden açılıp açılmayacağı konusunda merakla bekleniyor. Platformda tespit edilen uygunsuz içerikler nedeniyle alınan bu karar, oyun dünyasında büyük bir etki yaratmıştı. Şu an, Türkiye'de yeniden faaliyet gösterebilmesi için atılacak adımlar dikkatle izleniyor. Bu süreçle ilgili olarak Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu önemli açıklamalar yaparak gelişmeleri kamuoyuna duyurdu. Peki, Roblox açıldı mı, ne zaman açılacak, son durum ne?