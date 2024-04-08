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Rock şarkıcısı pedofili çıktı: Bilgisayarındaki görüntüler mide bulandırdı!
Giriş Tarihi: 08.04.2024 08:53
Güncelleme Tarihi: 08.04.2024
08:53
Rock şarkıcısı pedofili çıktı: Bilgisayarındaki görüntüler mide bulandırdı!
ABD Adli Soruşturma Birimi tarafından Türkiye'ye yapılan ihbar sonrası güvenlik güçleri düğmeye bastı. Rock sanatçısı Hakan D.'nin yasaklı sitelerden çocuklara yönelik pornografik video ve fotoğraf satın aldığı bilgisine ulaşıldı. Asıl mesleği öğretmenlik olan Hakan D.'nin bilgisayarında, çocuklara ait 13 adet müstehcen fotoğraf, 6 bin 756 adet pornografik videoya ulaşıldı! İşte mide bulandıran haberin detayları!