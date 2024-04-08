Rock şarkıcısı pedofili çıktı: Bilgisayarındaki görüntüler mide bulandırdı!

ASIL MESLEĞİ ÖĞRETMENLİKMİŞ!

İstanbul'da olduğu tespit edilen sanatçı Hakan D., emniyet güçleri tarafından gözaltına alındı. Şüpheli karakolda verdiği ifadesinde 6 yıldır müzisyenlik yaptığını, asıl mesleğinin öğretmenlik olduğunu, ikametinde oturduğu sırada laptopundan Dark Web üzerinden merak ettiği bir takım sitelere girdiğini burada bitcoin ile 10 dolarlık ödeme yaptıktan sonra uzun süre beklediğini ancak giremeyince çıktığını söyledi.