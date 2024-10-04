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Giriş Tarihi: 04.10.2024 09:32 Güncelleme Tarihi: 04.10.2024 10:54

Rojin Kabaiş bulundu mu? Van’da esrarengiz bir şekilde kayboldu: Rojin Kabaiş’i arama çalışmaları 7. gününde!

Esrarengiz olay Van'da meydana geldi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi öğrencisi 21 yaşındaki Rojin Kabaiş yurtta yemek yedikten sonra "sahile gideceğim" diye çıktı. Ardından genç kızdan bir daha haber alınamadı. Rojin'in en son sahilde cep telefonu bulundu. Öte yandan genç kızı arama çalışmaları 7. gününde de devam ediyor. Kızlarından sevindirici bir haber bekleyen ailenin ise endişeli bekleyişi sürüyor. İşte haberin detayları…

İHA
Rojin Kabaiş bulundu mu? Van’da esrarengiz bir şekilde kayboldu: Rojin Kabaiş’i arama çalışmaları 7. gününde!

Van YYÜ Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği birinci sınıf öğrencisi olan Rojin Kabaiş, üniversiteye yeni kayıt yaptırdıktan sonra Diyarbakır'dan Van'a geldi.

Rojin Kabaiş bulundu mu? Van’da esrarengiz bir şekilde kayboldu: Rojin Kabaiş’i arama çalışmaları 7. gününde!

27 Eylül 2024 günü kaldığı yurtta yemek yedikten sonra Van Gölü sahiline inmek üzere yurttan ayrılan Kabaiş sırra kadem bastı.

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Rojin Kabaiş bulundu mu? Van’da esrarengiz bir şekilde kayboldu: Rojin Kabaiş’i arama çalışmaları 7. gününde!

Kameralara yansıyan görüntülerde, yolda annesiyle görüntülü konuşan ve ardından bir büfeden alışveriş yapan genç kız, sahile ulaşarak bir süre bankta oturup gölü izledi.

Rojin Kabaiş bulundu mu? Van’da esrarengiz bir şekilde kayboldu: Rojin Kabaiş’i arama çalışmaları 7. gününde!

Kamera açısından çıkan Rojin, o andan itibaren ortadan kayboldu.

Rojin Kabaiş bulundu mu? Van’da esrarengiz bir şekilde kayboldu: Rojin Kabaiş’i arama çalışmaları 7. gününde!

Ertesi gün son görüldüğü sahilde cep telefonu bulundu.

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