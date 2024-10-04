Giriş Tarihi: 04.10.2024 09:32
Güncelleme Tarihi: 04.10.2024
10:54
Rojin Kabaiş bulundu mu? Van’da esrarengiz bir şekilde kayboldu: Rojin Kabaiş’i arama çalışmaları 7. gününde!
Esrarengiz olay Van'da meydana geldi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi öğrencisi 21 yaşındaki Rojin Kabaiş yurtta yemek yedikten sonra "sahile gideceğim" diye çıktı. Ardından genç kızdan bir daha haber alınamadı. Rojin'in en son sahilde cep telefonu bulundu. Öte yandan genç kızı arama çalışmaları 7. gününde de devam ediyor. Kızlarından sevindirici bir haber bekleyen ailenin ise endişeli bekleyişi sürüyor. İşte haberin detayları…