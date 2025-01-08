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Roketsan'ın acı kaybı: Genç mühendis Yusuf Serdar Yücel evinde ölü bulundu! Dikkat çeken şüphe...
Giriş Tarihi: 08.01.2025 09:45
Güncelleme Tarihi: 08.01.2025
09:46
Roketsan'ın acı kaybı: Genç mühendis Yusuf Serdar Yücel evinde ölü bulundu! Dikkat çeken şüphe...
Savunma sanayiinin öncü şirketlerinden Roketsan'da yazılım mühendisi olarak görev yapan Yusuf Serdar Yücel, 3 Ocak'ta evinde ölü bulundu. Genç mühendisten uzun süre haber alamayan arkadaşları, durumu ailesine ve polis ekiplerine bildirdi. Yücel'in evine giden ekipler, çilingir yardımıyla kapıyı açtıklarında korkunç manzarayla karşılaştı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Yusuf Serdar Yücel'in hayatını kaybettiğini belirledi. Yücel'in cenazesi memleketi Isparta''nın merkeze bağlı Sav kasabasında gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlanırken olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlatıldı.