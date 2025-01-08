Roketsan’ın acı kaybı: Genç mühendis Yusuf Serdar Yücel evinde ölü bulundu! Dikkat çeken şüphe...

YOĞUN BİR ŞEKİLDE BORSADA İŞLEM YAPIYORDU

Yücel'in sodyum nitratı aralık ayında internetten kendi kredi kartıyla sipariş ettiği ortaya çıktı. Evde hırsızlık belirtisi gözlemlenmedi. Herhangi bir intihar notuna da rastlanılamadı.

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde görevli polisler de mühendisin ölümüne ilişkin çalışma başlattı. Yücel'in borsada yoğun bir şekilde işlem yaptığı da edinilen bilgiler arasında yer aldı.