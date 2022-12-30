Ronaldo Al Nassr ile anlaştı mı? Cristiano Ronaldo transfer mi oldu, sözleşme imzaladı mı, ne kadar maaş alacak?

RONALDO MANCHESTER UNITED'I YERDEN YERE VURMUŞTU

Manchester United'ın Portekizli süper yıldızı Cristiano Ronaldo suskunluğunu bozmuştuu. The Sun'a kapsamlı bir röportaj veren Ronaldo, çok konuşulacak açıklamalara imza attı.

Hocası Erik ten Hag ile arası bozuk olan ve sezon başından bu yana kadroya girmekte zorlanan yıldız futbolcu, The Sun'dan Piers Morgan'a konuştu ve olay yaratacak ifadeler kullandı.

Rooney'ye yanıt veren Portekizli, "Beni neden bu kadar sık eleştirdiğini bilmiyorum. Sanırım ben hala üst seviyede oynamaya devam ediyorum, o ise emekli oldu. Ondan daha iyi görünüyorum ve doğru olan bu. Sebebi bu diye düşünüyorum" dedi.