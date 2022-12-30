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Haberler Yaşam Ronaldo Al Nassr ile anlaştı mı? Cristiano Ronaldo transfer mi oldu, sözleşme imzaladı mı, ne kadar maaş alacak?
Giriş Tarihi: 30.12.2022 21:34 Güncelleme Tarihi: 30.12.2022 21:34

Ronaldo Al Nassr ile anlaştı mı? Cristiano Ronaldo transfer mi oldu, sözleşme imzaladı mı, ne kadar maaş alacak?

Ronaldo transfer mi oldu, hangi takıma gitti soruları gelen son dakika haberleri ile araştırılıyor. Gelen son bilgilerde Ronaldo Al Nassr ile anlaştığı ve astronomik sözleşmeyi kabul ettiği yönünde. Manchester United ile Dünya Kupası'ndan önce sözleşme fesheden Portekizli futbolcu, bir süredir takımsızdı. Portekiz ile Dünya Kupası'nda çeyrek finalde elenen Ronaldo hangi takıma transfer olacak soruları uzun süredir yanıt arıyordu. Peki, Ronaldo Al Nassr ile anlaştı mı? Cristiano Ronaldo ne kadar maaş alacak? İşte detaylar…

Ronaldo Al Nassr ile anlaştı mı? Cristiano Ronaldo transfer mi oldu, sözleşme imzaladı mı, ne kadar maaş alacak?

Cristiano Ronaldo hangi takımda, transfer oldu mu soruları birçok sporsever tarafından yanıt arıyor. Kasım ayında Manchester United ile sözleşmesini fesheden Portekizli oyuncu, bir süredir boşta. Çıkan son haberler Ronaldo Al Nassr ile anlaştı mı sorusunu futbol tutkunlarına sordurtuyor. Peki, Ronaldo transfer oldu mu, ne kadar maaş alacak? İşte detaylar…

Ronaldo Al Nassr ile anlaştı mı? Cristiano Ronaldo transfer mi oldu, sözleşme imzaladı mı, ne kadar maaş alacak?

RONALDO AL NASSR İLE ANLAŞTI MI?

Al Arabiya BRK adlı gazetenin sosyal medya Twitter'dan yaptığı habere göre Al-Nasr Suudi Arabistan, Cristiano Ronaldo ile iki sezonluk resmi sözleşme imzaladı.

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Ronaldo Al Nassr ile anlaştı mı? Cristiano Ronaldo transfer mi oldu, sözleşme imzaladı mı, ne kadar maaş alacak?

Gelen detaylara göre Al Nassr ile 2 yıllık sözleşme imzalayan Ronaldo, yıllık 75 milyon dolar maaş alacak.

Ronaldo Al Nassr ile anlaştı mı? Cristiano Ronaldo transfer mi oldu, sözleşme imzaladı mı, ne kadar maaş alacak?

RESMİ AÇIKLAMA HENÜZ GELMEDİ

Haberlere rağmen henüz resmi bir açıklama gelmedi. Geldiğinde haberimizi güncelleyeceğiz.

Ronaldo Al Nassr ile anlaştı mı? Cristiano Ronaldo transfer mi oldu, sözleşme imzaladı mı, ne kadar maaş alacak?

RONALDO MANCHESTER UNITED'I YERDEN YERE VURMUŞTU

Manchester United'ın Portekizli süper yıldızı Cristiano Ronaldo suskunluğunu bozmuştuu. The Sun'a kapsamlı bir röportaj veren Ronaldo, çok konuşulacak açıklamalara imza attı.

Hocası Erik ten Hag ile arası bozuk olan ve sezon başından bu yana kadroya girmekte zorlanan yıldız futbolcu, The Sun'dan Piers Morgan'a konuştu ve olay yaratacak ifadeler kullandı.

Rooney'ye yanıt veren Portekizli, "Beni neden bu kadar sık eleştirdiğini bilmiyorum. Sanırım ben hala üst seviyede oynamaya devam ediyorum, o ise emekli oldu. Ondan daha iyi görünüyorum ve doğru olan bu. Sebebi bu diye düşünüyorum" dedi.

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