Ronaldo Al Nassr ile anlaştı mı? Cristiano Ronaldo transfer mi oldu, sözleşme imzaladı mı, ne kadar maaş alacak?

Ronaldo transfer mi oldu, hangi takıma gitti soruları gelen son dakika haberleri ile araştırılıyor. Gelen son bilgilerde Ronaldo Al Nassr ile anlaştığı ve astronomik sözleşmeyi kabul ettiği yönünde. Manchester United ile Dünya Kupası'ndan önce sözleşme fesheden Portekizli futbolcu, bir süredir takımsızdı. Portekiz ile Dünya Kupası'nda çeyrek finalde elenen Ronaldo hangi takıma transfer olacak soruları uzun süredir yanıt arıyordu. Peki, Ronaldo Al Nassr ile anlaştı mı? Cristiano Ronaldo ne kadar maaş alacak? İşte detaylar…