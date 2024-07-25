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Rus fenomen Tatiana İvanovna Ozolina çarpan tam kusurlu çıktı! SABAH olay yeri tutağına ulaştı
Giriş Tarihi: 25.07.2024 06:51
Güncelleme Tarihi: 25.07.2024
06:53
Rus fenomen Tatiana İvanovna Ozolina çarpan tam kusurlu çıktı! SABAH olay yeri tutağına ulaştı
SABAH, motosiklet tutkunu dünyaca ünlü Rus fenomen Tatiana İvanovna Ozolina'nın öldüğü kazanın olay yeri tutanağına ulaştı. Tutanağa göre, Ozolina'ya motosikletiyle arkadan çarparak 26 metre sürüklenmesine neden olan Onur Obuk, tam kusurlu bulundu.