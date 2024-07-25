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Haberler Yaşam Rus fenomen Tatiana İvanovna Ozolina çarpan tam kusurlu çıktı! SABAH olay yeri tutağına ulaştı
Giriş Tarihi: 25.07.2024 06:51 Güncelleme Tarihi: 25.07.2024 06:53

Rus fenomen Tatiana İvanovna Ozolina çarpan tam kusurlu çıktı! SABAH olay yeri tutağına ulaştı

SABAH, motosiklet tutkunu dünyaca ünlü Rus fenomen Tatiana İvanovna Ozolina'nın öldüğü kazanın olay yeri tutanağına ulaştı. Tutanağa göre, Ozolina'ya motosikletiyle arkadan çarparak 26 metre sürüklenmesine neden olan Onur Obuk, tam kusurlu bulundu.

Hayrettin ŞAŞMAZ
Mikail ZEYBEK
Rus fenomen Tatiana İvanovna Ozolina çarpan tam kusurlu çıktı! SABAH olay yeri tutağına ulaştı

Muğla'nın Milas ilçesinde, motosiklet tutkunu Rus uyruklu sosyal medya fenomeni Tatiana İvanovna Ozolina'nın (38) öldüğü kazanın, olay yeri tutanağına SABAH ulaştı.

Rus fenomen Tatiana İvanovna Ozolina çarpan tam kusurlu çıktı! SABAH olay yeri tutağına ulaştı

Tutanağa göre, 3 motosikletliden en önde giden Tatiana İvanovna Ozolina, önünde bir TIR'ın gittiğini görünce, yavaşlamak için fren yaptı.

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Rus fenomen Tatiana İvanovna Ozolina çarpan tam kusurlu çıktı! SABAH olay yeri tutağına ulaştı

Bu sırada arkasından gelen Onur Obuk, feren yaptığını fark etmediği Ozolina'nın motosikletine çarptı.

Rus fenomen Tatiana İvanovna Ozolina çarpan tam kusurlu çıktı! SABAH olay yeri tutağına ulaştı

Çarpmanın etkisiyle devrilen motosiklette 26 metre sürüklenen ve orta refüje düşen Ozolina'nın bu sırada kaskı da çıktı.

Rus fenomen Tatiana İvanovna Ozolina çarpan tam kusurlu çıktı! SABAH olay yeri tutağına ulaştı

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Onur Obuk'ta devrilen motosikletiyle sağdaki refüje savruldu.

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