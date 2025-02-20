Haberler
Yaşam
Rus kadın bebeğini Antalya Havalimanı’ndaki klozete bıraktı: O isteği pes dedirtti!
Giriş Tarihi: 20.02.2025 08:52
Güncelleme Tarihi: 20.02.2025
08:52
Rus kadın bebeğini Antalya Havalimanı’ndaki klozete bıraktı: O isteği pes dedirtti!
Rus Ekaterina Burnazkina, yenidoğan bebeğini Antalya Havalimanı'ndaki klozete bıraktı. 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklandı. Ortada kalan bebeğe devlet sahip çıktı. İlk duruşmada adli kontrol şartıyla tahliye edilen vicdansız annenin o isteği ise herkesi şaşırttı…