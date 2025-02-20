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Haberler Yaşam Rus kadın bebeğini Antalya Havalimanı’ndaki klozete bıraktı: O isteği pes dedirtti!
Giriş Tarihi: 20.02.2025 08:52 Güncelleme Tarihi: 20.02.2025 08:52

Rus kadın bebeğini Antalya Havalimanı’ndaki klozete bıraktı: O isteği pes dedirtti!

Rus Ekaterina Burnazkina, yenidoğan bebeğini Antalya Havalimanı'ndaki klozete bıraktı. 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklandı. Ortada kalan bebeğe devlet sahip çıktı. İlk duruşmada adli kontrol şartıyla tahliye edilen vicdansız annenin o isteği ise herkesi şaşırttı…

DHA
Rus kadın bebeğini Antalya Havalimanı’ndaki klozete bıraktı: O isteği pes dedirtti!

Vicdanları sarsan olay 13 Ekim 2024'te Antalya'da yaşandı. Engelli tuvaletinde temizlik görevlisi tarafından klozet içerisinde yeni doğmuş bebek bulundu. Bebeğin bulunmadan 12 dakika önce Rusya vatandaşı Ekaterina Burnazkina tarafından terk edildiği anlaşıldı.

Rus kadın bebeğini Antalya Havalimanı’ndaki klozete bıraktı: O isteği pes dedirtti!

Bebeği terk eden Ekaterina Burnazkina'nın, annesi Elena Burnazkina ile birlikte hızlıca pasaport kontuarlarına gidip, ülkeden çıkış işlemlerini yaptırdığı ortaya çıktı.

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Rus kadın bebeğini Antalya Havalimanı’ndaki klozete bıraktı: O isteği pes dedirtti!

Moskova'ya gitmeye hazırlanan anne ve kızı, Antalya Emniyet Müdürlüğü Havalimanı Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı. Yenidoğan bebek de sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi.

Rus kadın bebeğini Antalya Havalimanı’ndaki klozete bıraktı: O isteği pes dedirtti!

Bebeğin annesi de başka bir hastaneye götürülüp, tedaviye alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Elena Burnazkina tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ekaterina Burnazkina da tedavisi tamamlandıktan sonra 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklandı. Elena Burnazkina, ilk duruşmada adli kontrol şartıyla tahliye edildi.

Bebeğin annesi de başka bir hastaneye götürülüp, tedaviye alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Elena Burnazkina tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ekaterina Burnazkina da tedavisi tamamlandıktan sonra 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklandı. Elena Burnazkina, ilk duruşmada adli kontrol şartıyla tahliye edildi.

Rus kadın bebeğini Antalya Havalimanı’ndaki klozete bıraktı: O isteği pes dedirtti!

'KİLOLU GÖRÜNÜYORDU, HAMİLE OLDUĞUNU FARK ETMEDİM'

Mahkemede tanıklık yapan sanığı muayene eden doktor A.Y., "Alanya'da özel muayenehanem vardı. Ekaterina 12 Ekim'de bize başvurdu. Bulantı, kusma ve karın ağrısı şikayetiyle kliniğe geldi. Kan tetkiki yapıldı. Gıda zehirlenmesi teşhisi konuldu. Biz de gebelik testi yapılmamakta, ultrason cihazı yok. Sanık bana gebe olmadığını söyledi. Yaptığımız tetkikte enfeksiyon değeri yüksek çıkmıştı. Gebelikten de şüphelenmediğimiz için herhangi bir test yapmadık. Rahatsızlığı gebelikle aynı bulguları içerdiği için gebelik durumunu baskılamış olabilir. Elle muayene yaptığım halde karında bir hareketlilik hissetmedim. Bağırsak hareketliliği olarak hissettik. Kilolu görünüyordu, hamile olduğunu fark etmedim" dedi.

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