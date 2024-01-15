Rus turist Nadezhda Larygina ormanda ölü bulunmuştu: Cenazesi Moskova’ya gönderildi!

YANINDA UYKU HAPI KUTULARI BULUNDU

Antalya Emniyet Müdürlüğü tarafından olaya ilişkin ise şu açıklamalarda bulunulmuştu:

"12.01.2024 günü sırt üstü yatar vaziyette, parası, gözlüğü ve sigarası gibi kişisel eşyaları ile birlikte boş uyku hapı kutuları, kokusundan içinde alkol olduğu değerlendirilen pet şişeler yanında, iç çamaşırlarının yerinde, beden bütünlüğü mevcut halde ölü olarak bulunmuş, şüpheli bir duruma rastlanılmadığı görülmüştür.