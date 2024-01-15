Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Rus turist Nadezhda Larygina ormanda ölü bulunmuştu: Cenazesi Moskova’ya gönderildi!
Giriş Tarihi: 15.01.2024 13:26 Güncelleme Tarihi: 15.01.2024 13:26

Rus turist Nadezhda Larygina ormanda ölü bulunmuştu: Cenazesi Moskova’ya gönderildi!

Rus turist Nadezhda Larygina yılbaşı tatili için Antalya'daki 5 yıldızlı bir otele yerleşti. 4 Ocak'ta tek başına çıktığı doğa yürüyüşüne çıkan ve kaybolan Nadezhda Larygina'nın 12 Ocak'ta cansız bedenine ulaşıldı belirtildi. Yapılan otopsi işlemlerinin ardından Rus turistin cansız bedeni Moskova'ya gönderildi.

İHA
Rus turist Nadezhda Larygina ormanda ölü bulunmuştu: Cenazesi Moskova’ya gönderildi!

Antalya'nın Kemer ilçesi Kiriş Mahallesi'ndeki 5 yıldızlı otele, 31 Aralık'ta tatil için gelen Rus vatandaşı Nadezhda Larygina, 4 Ocak'ta tek başına çıktığı doğa yürüyüşünden dönmedi.

Rus turist Nadezhda Larygina ormanda ölü bulunmuştu: Cenazesi Moskova’ya gönderildi!

8 Ocak'ta ülkesine dönmesi gereken kadın, bir anda ortadan kayboldu. Rus turistin bir arkadaşı yaşanan durum karşısında harekete geçerek kayıp başvurusunda bulundu. 112 Acil Çağrı Merkezine gelen ihbarın ardından bölgede jandarma ve AFAD ekipleri tarafından arama çalışmasına başlandı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Rus turist Nadezhda Larygina ormanda ölü bulunmuştu: Cenazesi Moskova’ya gönderildi!

Larygina'nın doğa yürüyüşüne çıktığı Çalış Tepesi mevkiinde ekiplerin arama çalışmaları dün de devam etti. Yapılan aramalarda genç kadının cep telefonu bulundu. AFAD, KEMKUT, MAKSAT, SKUT üyelerinden oluşan yaklaşık 40 kişilik ekip, kara ve denizden bölgede arama yaptı ancak henüz sonuç alınamadı.

Rus turist Nadezhda Larygina ormanda ölü bulunmuştu: Cenazesi Moskova’ya gönderildi!

Aynı bölgede bugün devam eden çalışmalarda Larygina'nın cansız bedeni Çalış Tepesi mevkiinde yerde yatarken ölü bulundu. Ceset, sarp ve kayalık olan bölgeden ekipler tarafından aşağı indirilip otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Rus turist Nadezhda Larygina ormanda ölü bulunmuştu: Cenazesi Moskova’ya gönderildi!

YANINDA UYKU HAPI KUTULARI BULUNDU

Antalya Emniyet Müdürlüğü tarafından olaya ilişkin ise şu açıklamalarda bulunulmuştu:

"12.01.2024 günü sırt üstü yatar vaziyette, parası, gözlüğü ve sigarası gibi kişisel eşyaları ile birlikte boş uyku hapı kutuları, kokusundan içinde alkol olduğu değerlendirilen pet şişeler yanında, iç çamaşırlarının yerinde, beden bütünlüğü mevcut halde ölü olarak bulunmuş, şüpheli bir duruma rastlanılmadığı görülmüştür.

SON DAKİKA