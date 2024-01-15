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Rus turist Nadezhda Larygina ormanda ölü bulunmuştu: Cenazesi Moskova’ya gönderildi!
Giriş Tarihi: 15.01.2024 13:26
Güncelleme Tarihi: 15.01.2024
13:26
Rus turist Nadezhda Larygina ormanda ölü bulunmuştu: Cenazesi Moskova’ya gönderildi!
Rus turist Nadezhda Larygina yılbaşı tatili için Antalya'daki 5 yıldızlı bir otele yerleşti. 4 Ocak'ta tek başına çıktığı doğa yürüyüşüne çıkan ve kaybolan Nadezhda Larygina'nın 12 Ocak'ta cansız bedenine ulaşıldı belirtildi. Yapılan otopsi işlemlerinin ardından Rus turistin cansız bedeni Moskova'ya gönderildi.