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Rus turistlerin 2018'de gözde ülkesi

AA Yaşam galerileri
Giriş Tarihi: 26.12.2018 19:54 Güncelleme Tarihi: 26.12.2018 19:57
Rus turistlerin 2018'de gözde ülkesi

Rusya Tur Operatörleri Birliği (ATOR) Başkanı Maya Lomidze, Rus turistlerin 2018'deki bir numaralı tatil noktasının olduğunu bildirildi.

Rus turistlerin 2018'de gözde ülkesi

Lomidze, başkent 'da gazetecilere yaptığı açıklamada, 2018'de yurt dışına çıkan sayısının 2017'ye kıyasla yüzde 8 arttığını söyledi.

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Rus turistlerin 2018'de gözde ülkesi

'nin başını çektiği bazı ülkelere yönelik ziyaretlerin önemli oranda arttığına işaret eden Lomidze, "Türkiye'ye 2017'de yapılan ziyaretler bu yıl yüzde 25 arttı. Rus turistlerin 2018'deki bir numaralı tatil noktası Türkiye oldu." dedi.

Rus turistlerin 2018'de gözde ülkesi

Rus turistlerin, 'nin yanı sıra Tayland'a da ilgi gösterdiklerini belirten Lomidze, "Diğer popüler turistik ülkeler arasında Almanya, İtalya, İspanya, Yunanistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Tunus ve Fransa yer alıyor." diye konuştu.

Rus turistlerin 2018'de gözde ülkesi

Lomidze, Rus turistlerin tatil tercihlerinde, kısa süreli uçuş ve vizesiz seyahat imkanlarının etkili olduğunun altını çizdi.

Rus turistlerin 2018'de gözde ülkesi

Rusya Tur Operatörleri Birliği (ATOR) Başkanı Maya Lomidze.

Rus turistlerin 2018'de gözde ülkesi
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