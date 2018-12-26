Türkiye'nin başını çektiği bazı ülkelere yönelik ziyaretlerin önemli oranda arttığına işaret eden Lomidze, "Türkiye'ye 2017'de yapılan ziyaretler bu yıl yüzde 25 arttı. Rus turistlerin 2018'deki bir numaralı tatil noktası Türkiye oldu." dedi.