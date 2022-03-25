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Giriş Tarihi: 25.03.2022 18:10 Güncelleme Tarihi: 25.03.2022 18:40

Rusya Ukrayna savaşı bir aydır devam ediyor! İşte savaşa dair tüm olup bitenler…

Rusya Devler Başkanı Vladimir Putin, 24 Şubat sabahın erken saatlerinde televizyondan halka hitap ederek "Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'a özel askeri operasyonu" duyurmasının ardından başlayan savaş bir aydır devam ediyor. Rusya, NATO'nun doğuya genişlemesini gerekçe göstererek buna son verilmesini ve Ukrayna'nın NATO'ya alınmamasını istedi. Putin'in kararı ile Ukrayna'nın başkenti Kiev başta olmak üzere Harkiv, Mariupol, Mıkolayiv, Kramatorsk ve Odessa şehirlerinde sirenler çaldı ve art arda patlamalar oldu. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, hemen ülkede sıkıyönetim ilan etti. Rus ordusu 1986'da nükleer kazanın meydana geldiği Çernobil Nükleer Santrali ile Avrupa'nın en büyük nükleer santrali olan Zaporijya Nükleer Santrali'ni kontrol altına aldı. Öte yandan Rusya ve Ukrayna heyetleri yapılan müzakerelerde sivillerin tahliyesi dışında herhangi bir yol alamadı. Avrupa Birliği ülkeleri ve ABD dahil Batılı ülkeler Putin'in kendisi de dahil pek çok kişiye ve şirkete peş peş yaptırım kararı aldı. İşte Rusya Ukrayna savaşının birinci ayında tüm olup bitenler…

AA
Rusya Ukrayna savaşı bir aydır devam ediyor! İşte savaşa dair tüm olup bitenler…

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in talimatıyla Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı savaş bir aydır devam ediyor.

Rusya Ukrayna savaşı bir aydır devam ediyor! İşte savaşa dair tüm olup bitenler…

Ukrayna'da meydan olaylarından sonra 2014'te Batı yanlısı yönetimin işbaşına gelmesiyle Rusya ile Ukrayna arasında başlayan gerginlik Kırım'ın yasa dışı ilhakı ve Donbas'ta Rusya yanlısı ayrılıkçıların bağımsız bir yönetim oluşturması üzerine ilerledi.

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Rusya Ukrayna savaşı bir aydır devam ediyor! İşte savaşa dair tüm olup bitenler…

Geçen yılın son aylarında Rusya'nın Ukrayna sınırlarına asker yığması, Ukrayna'nın da ülkenin doğusuna asker ve silah kaydırmasıyla gerginlik en yüksek düzeye ulaştı.

Rusya Ukrayna savaşı bir aydır devam ediyor! İşte savaşa dair tüm olup bitenler…

Rusya, NATO'nun doğuya genişlemesini gerekçe göstererek buna son verilmesini ve Ukrayna'nın NATO'ya alınmamasını istedi. Moskova, Rusya'ya yönelik güvenlik garantilerini içeren teklifini ABD ve NATO'ya gönderdi.

NATO ise Rusya'dan Ukrayna ve Batı sınırlarından Rus askerlerinin çekilmesine yönelik taleplerde ve yaptırım tehdidinde bulundu. Rusya'nın talepleri kabul görmedi.

Rusya Ukrayna savaşı bir aydır devam ediyor! İşte savaşa dair tüm olup bitenler…

Tüm görüşmelere ve yazışmalara rağmen Rusya ile Batı'nın Ukrayna konusundaki gergin ilişkilerine diplomasi çözüm bulamadı.

Rusya Devlet Başkanı Putin, 21 Şubat'ta Kremlin Sarayı'nda düzenlenen törenle sözde Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Luhansk Halk Cumhuriyeti'nin bağımsızlığını tanıdı.

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