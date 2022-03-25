Haberler Yaşam Rusya Ukrayna savaşı bir aydır devam ediyor! İşte savaşa dair tüm olup bitenler…

Giriş Tarihi: 25.03.2022 18:10 Güncelleme Tarihi: 25.03.2022 18:40

Rusya Ukrayna savaşı bir aydır devam ediyor! İşte savaşa dair tüm olup bitenler…

Rusya Devler Başkanı Vladimir Putin, 24 Şubat sabahın erken saatlerinde televizyondan halka hitap ederek "Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'a özel askeri operasyonu" duyurmasının ardından başlayan savaş bir aydır devam ediyor. Rusya, NATO'nun doğuya genişlemesini gerekçe göstererek buna son verilmesini ve Ukrayna'nın NATO'ya alınmamasını istedi. Putin'in kararı ile Ukrayna'nın başkenti Kiev başta olmak üzere Harkiv, Mariupol, Mıkolayiv, Kramatorsk ve Odessa şehirlerinde sirenler çaldı ve art arda patlamalar oldu. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, hemen ülkede sıkıyönetim ilan etti. Rus ordusu 1986'da nükleer kazanın meydana geldiği Çernobil Nükleer Santrali ile Avrupa'nın en büyük nükleer santrali olan Zaporijya Nükleer Santrali'ni kontrol altına aldı. Öte yandan Rusya ve Ukrayna heyetleri yapılan müzakerelerde sivillerin tahliyesi dışında herhangi bir yol alamadı. Avrupa Birliği ülkeleri ve ABD dahil Batılı ülkeler Putin'in kendisi de dahil pek çok kişiye ve şirkete peş peş yaptırım kararı aldı. İşte Rusya Ukrayna savaşının birinci ayında tüm olup bitenler…