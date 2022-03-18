"İŞLER BEKLENDİĞİ GİBİ GİTMİYOR"

Rusya'nın ateş gücünden bahseden öğretim üyesi, "Rusya daha önceki askeri operasyonlarında güçlüydü. Ancak şu an hazırlık seviyesinde savaş planlaması ve kabiliyeti açısından Ukrayna'da işlerin istendiği gibi gitmediği görülüyor. Tam olarak yanlış hesaplama yapılmış diyemeyiz, çünkü Rusya lideri Putin de kendisine verilen bilgilerle kararları alıyor. Alınan kararların sahadaki sıcak gelişmeler, olası beklentiler, uzun soluklu planlar gibi pek çok farklı dinamiği var. Dolayısıyla askeri ve siyasi karar verme mekanizmasında ciddi sorunlar var. İşler beklentilerinin tersine gidiyor. Rusya tarafından hiçbir zaman net bir hedef durumu belirtilmedi; ancak beklendiği gibi gitmediği ortada" ifadelerine yer verdi.