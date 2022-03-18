Rusya Ukrayna savaşı 4. haftasında çatışma bölgesinden gelen acı dolu görüntülerle devam ediyor. Müzakerelerden olumlu dönüşler alınmaya çalışılsa da savaş sahasında ölüm ve kayıpların önüne geçilebilmiş değil. Rusya'yı kınamayan Çin ise Doğu'da başka bir tehlikeye neden oluyor. SETA Kıdemli Araştırmacısı ve Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Ferhat Pirinççi, ABD'nin Çin'e Rusya'ya kınamadığı için verdiği gözdağının arkasındaki gerçekleri sabah.com.tr'ye değerlendirdi. Pirinççi, Rusya ile Çin ilişkisini ele alarak ABD'nin kabus senaryosuna değinirken, bir yandan da Rusya-Ukrayna savaşında önemli rol oynayan Türkiye'nin durumuyla ilgili çarpıcı yorumlarda bulundu. İşte haberin detayları...