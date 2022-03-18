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Haberler Yaşam Rusya Ukrayna savaşı ile ilgili hiçbir ülkenin yapamadığını Türkiye yaptı! 3'lü zirvede daha önce hiç fark edilmemiş detay...
Giriş Tarihi: 18.03.2022 23:26 Güncelleme Tarihi: 18.03.2022 23:26

Rusya Ukrayna savaşı ile ilgili hiçbir ülkenin yapamadığını Türkiye yaptı! 3'lü zirvede daha önce hiç fark edilmemiş detay...

Rusya Ukrayna savaşı 4. haftasında çatışma bölgesinden gelen acı dolu görüntülerle devam ediyor. Müzakerelerden olumlu dönüşler alınmaya çalışılsa da savaş sahasında ölüm ve kayıpların önüne geçilebilmiş değil. Rusya'yı kınamayan Çin ise Doğu'da başka bir tehlikeye neden oluyor. SETA Kıdemli Araştırmacısı ve Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Ferhat Pirinççi, ABD'nin Çin'e Rusya'ya kınamadığı için verdiği gözdağının arkasındaki gerçekleri sabah.com.tr'ye değerlendirdi. Pirinççi, Rusya ile Çin ilişkisini ele alarak ABD'nin kabus senaryosuna değinirken, bir yandan da Rusya-Ukrayna savaşında önemli rol oynayan Türkiye'nin durumuyla ilgili çarpıcı yorumlarda bulundu. İşte haberin detayları...

JÜLİDE İSHAKOĞLU
Rusya Ukrayna savaşı ile ilgili hiçbir ülkenin yapamadığını Türkiye yaptı! 3’lü zirvede daha önce hiç fark edilmemiş detay...

Rusya-Ukrayna savaşında 3 hafta geride bırakıldı. 4. haftada ise savaş alanından korkutan görüntüler gelmeye devam ediyor. Geçen her dakika sivil kayıplar biraz daha artarken, uluslararası alanda 'savaşı durdurun' çağrıları da yankılanıyor.

Rusya Ukrayna savaşı ile ilgili hiçbir ülkenin yapamadığını Türkiye yaptı! 3’lü zirvede daha önce hiç fark edilmemiş detay...

Türkiye'nin ise Rusya-Ukrayna savaşındaki pozisyonu bambaşka. Arabuluculuk yapan ve Antalya'da 3'lü zirve gerçekleştiren Türkiye, savaşın durdurulup barışın sağlanması için çok önemli bir noktada duruyor.

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Rusya Ukrayna savaşı ile ilgili hiçbir ülkenin yapamadığını Türkiye yaptı! 3’lü zirvede daha önce hiç fark edilmemiş detay...

Nitekim dün, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimitro Kuleba, "Daha savaş başlamadan önce Ukrayna-Türkiye ve Almanya'nın katılımıyla zirve toplantısının düzenlenmesi konusunda bir inisiyatif ortaya konuldu. Dolayısıyla bu inisiyatifi genişleterek Türkiye'yi de güvenlik garantörü olarak almak istediğimiz ülkeler arasında görüyoruz" sözlerine yer verdi. SETA Kıdemli Araştırmacısı ve Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Ferhat Pirinççi, genel hatlarıyla Rusya-Ukrayna savaşını ve Türkiye'nin konumunu sabah.com.tr'ye değerlendirdi.

Rusya Ukrayna savaşı ile ilgili hiçbir ülkenin yapamadığını Türkiye yaptı! 3’lü zirvede daha önce hiç fark edilmemiş detay...

RUSYA'NIN HATALARI
Ukrayna içinde bulunan ve Kiev'e ilerleyen Rus konvoyu ve Rusya'nın yanlış hesaplamalar yaptığı iddialarıyla ilgili konuşan Pirinççi, "Rusya'nın askeri anlamdaki beklentileriyle sahada gerçekleşenler aynı değil, bu apaçık ortada. Rus ordusu çok ciddi kayıplar veriyor ve bu durum da Ukrayna'ya motivasyon sağlıyor. Bunun tam tersi olarak ise Rusya'nın motivasyonu düşüyor" dedi.

Rusya Ukrayna savaşı ile ilgili hiçbir ülkenin yapamadığını Türkiye yaptı! 3’lü zirvede daha önce hiç fark edilmemiş detay...

"İŞLER BEKLENDİĞİ GİBİ GİTMİYOR"
Rusya'nın ateş gücünden bahseden öğretim üyesi, "Rusya daha önceki askeri operasyonlarında güçlüydü. Ancak şu an hazırlık seviyesinde savaş planlaması ve kabiliyeti açısından Ukrayna'da işlerin istendiği gibi gitmediği görülüyor. Tam olarak yanlış hesaplama yapılmış diyemeyiz, çünkü Rusya lideri Putin de kendisine verilen bilgilerle kararları alıyor. Alınan kararların sahadaki sıcak gelişmeler, olası beklentiler, uzun soluklu planlar gibi pek çok farklı dinamiği var. Dolayısıyla askeri ve siyasi karar verme mekanizmasında ciddi sorunlar var. İşler beklentilerinin tersine gidiyor. Rusya tarafından hiçbir zaman net bir hedef durumu belirtilmedi; ancak beklendiği gibi gitmediği ortada" ifadelerine yer verdi.

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