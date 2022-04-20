Rusya Ukrayna Savaşı Son Dakika | Ukrayna’da ikinci savaş başladı! Gözler artık o noktada

Rusya Ukrayna Savaşı son dakika haberleri: Rusya'nın Ukrayna'daki saldırılarında 55'inci gün geride kalırken, günlerdir beklenen oldu ve Donbas savaşı başladı. Ukraynalı yetkililer "Rusya, Donbas'a saldırı başlattı" açıklamasını yaptı. Burası aslında Rusya'nın 24 Şubat'ta Ukrayna'ya yönelik saldırıya geçmesine neden olan bölge. Rus ayrılıkçılarının kontrolünde olan Luhansk ve Donetsk de burada bulunuyor.



