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Rusya Ukrayna Savaşı Son Dakika | Ukrayna'da ikinci savaş başladı! Gözler artık o noktada
Giriş Tarihi: 20.04.2022 07:51
Güncelleme Tarihi: 20.04.2022
07:51
Rusya Ukrayna Savaşı Son Dakika | Ukrayna'da ikinci savaş başladı! Gözler artık o noktada
Rusya Ukrayna Savaşı Son Dakika Haberleri: Rusya, Ukrayna Savaşı'nda ikinci aşamaya geçtiklerini duyurdu. Gözler artık ülkenin doğusundaki Donbas'ta. Avrupa basınına göre Moskova yönetimi, Donbas savaşını kazanıp bölgeyi Kırım gibi ilhak etmeyi hedefliy