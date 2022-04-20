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Giriş Tarihi: 20.04.2022 07:51 Güncelleme Tarihi: 20.04.2022 07:51

Rusya Ukrayna Savaşı Son Dakika | Ukrayna'da ikinci savaş başladı! Gözler artık o noktada

Rusya Ukrayna Savaşı Son Dakika Haberleri: Rusya, Ukrayna Savaşı'nda ikinci aşamaya geçtiklerini duyurdu. Gözler artık ülkenin doğusundaki Donbas'ta. Avrupa basınına göre Moskova yönetimi, Donbas savaşını kazanıp bölgeyi Kırım gibi ilhak etmeyi hedefliy

İLKER TURAK
Rusya Ukrayna Savaşı Son Dakika | Ukrayna’da ikinci savaş başladı! Gözler artık o noktada

Rusya Ukrayna Savaşı son dakika haberleri: Rusya'nın Ukrayna'daki saldırılarında 55'inci gün geride kalırken, günlerdir beklenen oldu ve Donbas savaşı başladı. Ukraynalı yetkililer "Rusya, Donbas'a saldırı başlattı" açıklamasını yaptı. Burası aslında Rusya'nın 24 Şubat'ta Ukrayna'ya yönelik saldırıya geçmesine neden olan bölge. Rus ayrılıkçılarının kontrolünde olan Luhansk ve Donetsk de burada bulunuyor.

Rusya Ukrayna Savaşı Son Dakika | Ukrayna’da ikinci savaş başladı! Gözler artık o noktada

SON DAKİKA | RUSYA'NIN KONTROLÜ İÇİN 9 MAYIS VURGUSU

Avrupa basınına göre ise Rusya yönetimi, Donbas savaşını kazanıp bölgeyi Kırım gibi ilhak etmeyi hedefliyor. BBC'de yer alan detaylarda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Donbas'ta kontrolü 9 Mayıs'ta ele geçirmek istediği ileri sürüldü.

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Rusya Ukrayna Savaşı Son Dakika | Ukrayna’da ikinci savaş başladı! Gözler artık o noktada

SEMBOLİK TARİH

Bu tarih, Sovyetler Birliği'nin Nazi Almanya'sına karşı zafer ilan ettiği gün olduğu için Rusya açısından simgesel önemde.

Rusya Ukrayna Savaşı Son Dakika | Ukrayna’da ikinci savaş başladı! Gözler artık o noktada

Donbas bölgesinin üçte ikisi halihazırda Ukrayna'nın elinde. Rusya, Donbas'ta daha fazla yeri ele geçirdiği takdirde, 2014 senesinde ilhak ettiği Kırım yarımadasına karadan bir koridor açmış olacak.

Rusya Ukrayna Savaşı Son Dakika | Ukrayna’da ikinci savaş başladı! Gözler artık o noktada

İKİNCİ AŞAMA

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da ülkesinin Ukrayna'ya yönelik "özel askeri operasyonun" bir sonraki safhasının başladığını söyledi. Hindistan'ın "India Today" televizyon kanalına verdiği röportajda Rus ordusunun, Ukrayna'daki askeri altyapı tesislerine yönelik saldırılar düzenlediğini savunan Lavrov, nükleer silahın kullanılmasına karşı olduklarını belirtti.

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