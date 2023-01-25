Haberler Yaşam Rusya'dan dünyayı şaşırtan görüntüler! Sosyal medya bu kareleri konuştu

Giriş Tarihi: 25.01.2023 19:06 Güncelleme Tarihi: 25.01.2023 19:13

Rusya'dan dünyayı şaşırtan görüntüler! Sosyal medya bu kareleri konuştu

Sosyal medya akıllı telefonlarla birlikte hayatımızın merkezine oturdu. İnternet mecrasından paylaşılan kimi görüntüler milyarlara ulaşıyor. Dünyanın en büyük ülkelerinden biri olan Vladimir Putin liderliğindeki Rusya da sık sık sosyal medya gündeminde yer buluyor. Nüfusu 150 milyona yaklaşan ve yüzölçümü en büyük ülkelerden biri olan Rusya aynı zamanda ilginç özelliği ile de biliniyor. Ülkeden internete düşen kareler bu durumu kanıtlar nitelikte. Bazen Rus meclisi, bazı zamanlar ise sokaktaki vatandaş sosyal medyadaki Rusya fotoğraflarının kahramanı oluyor. İşte şaşkına çeviren Rusya görüntüleri...