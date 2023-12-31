Rüya mı, büyük pişmanlık mı? ABD’ye iltica edenler SABAH’a anlattı: Tam bir kabus

GÖÇ SONRASI TRAVMA BAŞLIYOR

Turk sığınmacılar, şebekenin anlaştığı kişiler aracılığıyla Kuba'ya turist gibi gonderiliyor. Burada bir sure kaldıktan sonra, deniz yoluyla Amerika'nın Cancun şehrine geciş yapıyorlar. Ardından, ucakla sınır şehri Juarez'e ulaşan sığınmacılar, sınırı gecerek Amerika'ya ayak basabiliyor. Ancak, bu rota maliyetli olduğu icin sadece belli bir kesimin tercih ettiği belirtiliyor. Bir Amerikan ruyası diye yollara duşup, hayatının en buyuk travmasını yaşamak nasıl bir şey? İltica eden kişilere sordum.. İltica kararını nasıl verdiler, sınırda neler yaşadılar, gelin kendilerinden dinleyelim....



