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Haberler Yaşam Rüya mı, büyük pişmanlık mı? ABD'ye iltica edenler SABAH'a anlattı: Tam bir kabus
Giriş Tarihi: 31.12.2023 07:40 Güncelleme Tarihi: 31.12.2023 07:44

Rüya mı, büyük pişmanlık mı? ABD'ye iltica edenler SABAH'a anlattı: Tam bir kabus

Araba yıkama işlerinde çalışıyorlar. ODTÜ mezunları TIR şoförlüğü yapıyor. Bir Amerikan rüyası diye yollara düşüp, hayatının en büyük travmasını yaşamak nasıl bir şey, kendilerinden dinledik. Üç ay önce iltica eden oyuncu Taha Uçanlar, "Buraya gelirken ve sonrasında yaşadıklarım kabus gibi! Mutlu olsam da mutluluğumu paylaşacak kimse yok burada. Bir yanım her zaman eksik" diyor Türkiye'de dalış okulu varken göç eden, adını vermek istemeyen Rehber kod adlı kişi ise, "Amerika'da hayal ettikleri konforlu hayatı bulamadılar. Önce taksicilik sonra araba yıkamacılığı yapıp benzinliklerde çalışıyorlar. Saati 10 dolardı, artık 8 dolara düştü" derken ABD'ye gelmek isteyenlere de 'Sakın gelmeyin' diyor

FUNDA KARAYEL
Rüya mı, büyük pişmanlık mı? ABD’ye iltica edenler SABAH’a anlattı: Tam bir kabus

Günümüzde, Meksika sınırını aşarak Amerika'ya gecen sığınmacı sayısındaki artış dikkat cekici boyutlara ulaşmış durumda. Bu akın, binlerce Turk vatandaşının da icinde bulunduğu ceşitli milletlerden gelen sığınmacıları kapsıyor. Peki Amerikan ruyası diye umutla cıktıkları yolda onları Amerika mı karşılıyor, yoksa geldiklerine pişman mı oluyorlar? Gelin Meksika sınırından iltica eden kişilerden dinleyelim... Amerikan ruyası peşinde yollara duşenlerin başından gecen olaylar filme konu olacak turden zorluklar iceriyor.

Rüya mı, büyük pişmanlık mı? ABD’ye iltica edenler SABAH’a anlattı: Tam bir kabus

Amerikan ruyası gercek mi değil mi, iltica edenlerden dinlemek icin araştırmaya başladım. Amerikan ruyasını takip eden sığınmacıların buyuk bir kısmı, ulkeye vardıktan sonra hayal kırıklığına uğruyor. Yuzde 80'i mutsuz, gelenler, gelmeyi duşunenleri arayıp gelmeyin diyor hatta. Sınırı gecebilmek adına bazı sığınmacıların iltica gerekceleri maalesef gercek dışı, sınırda şartlar oldukca kotu sonrası hapishane sureci duruma gore uzayabiliyor, iki ay kalan da var beş ay kalan da!

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Rüya mı, büyük pişmanlık mı? ABD’ye iltica edenler SABAH’a anlattı: Tam bir kabus

ARABA YIKAYAN BİLE VAR
Turkiye'den Meksika'ya uculuyor, genelde Meksika Juarez uzerinden sınırdan yuruyerek El Paso geciliyor ya da Tijuana'dan San Diego'ya ulaşılıyor. Amerikan ruyasıyla iltica eden kişilerin yuzde 80'ı hayal kırıklığı yaşıyor ve mutsuz. Cok az bir grup, calışma izni hemen cıktıysa ayakta kalabiliyor. Genelde TIR şoforluğu, araba yıkama işlerde calışıyorlar. ODTU mezunları tır şoforluğu yapıyor. Son zamanlarda keşfedilen yeni bir rota, sığınmacılar icin Amerika'ya ulaşmanın alternatif bir yolunu sunuyor.

Rüya mı, büyük pişmanlık mı? ABD’ye iltica edenler SABAH’a anlattı: Tam bir kabus

GÖÇ SONRASI TRAVMA BAŞLIYOR
Turk sığınmacılar, şebekenin anlaştığı kişiler aracılığıyla Kuba'ya turist gibi gonderiliyor. Burada bir sure kaldıktan sonra, deniz yoluyla Amerika'nın Cancun şehrine geciş yapıyorlar. Ardından, ucakla sınır şehri Juarez'e ulaşan sığınmacılar, sınırı gecerek Amerika'ya ayak basabiliyor. Ancak, bu rota maliyetli olduğu icin sadece belli bir kesimin tercih ettiği belirtiliyor. Bir Amerikan ruyası diye yollara duşup, hayatının en buyuk travmasını yaşamak nasıl bir şey? İltica eden kişilere sordum.. İltica kararını nasıl verdiler, sınırda neler yaşadılar, gelin kendilerinden dinleyelim....

Rüya mı, büyük pişmanlık mı? ABD’ye iltica edenler SABAH’a anlattı: Tam bir kabus

MUTLU MUYUM? HEP BİR YANIM EKSİK
Üç ay önce iltica eden 26 yaşındaki oyuncu Taha Uçanlar iltica kararını ve başına gelenleri anlattı: "Hayallerimi gerçekleştirdim aslında. Türkiye'de başroldüm bir projede. Beş ay sonra proje askıya alındı. Ne paramı alabildim ne başka bir şey! Menajerlerimle kavga ettim, depresyona girdim. Türkiye'de üç arabam vardı, sponsorun verdiği arabalar lüks arabalar bunlar, kendimi alkole verdim, kaza atlattım. Hatta biri köprü üzerinde. Bir ay hastanede yattım.

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