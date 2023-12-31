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Rüya mı, büyük pişmanlık mı? ABD'ye iltica edenler SABAH'a anlattı: Tam bir kabus
Giriş Tarihi: 31.12.2023 07:40
Güncelleme Tarihi: 31.12.2023
07:44
Rüya mı, büyük pişmanlık mı? ABD'ye iltica edenler SABAH'a anlattı: Tam bir kabus
Araba yıkama işlerinde çalışıyorlar. ODTÜ mezunları TIR şoförlüğü yapıyor. Bir Amerikan rüyası diye yollara düşüp, hayatının en büyük travmasını yaşamak nasıl bir şey, kendilerinden dinledik. Üç ay önce iltica eden oyuncu Taha Uçanlar, "Buraya gelirken ve sonrasında yaşadıklarım kabus gibi! Mutlu olsam da mutluluğumu paylaşacak kimse yok burada. Bir yanım her zaman eksik" diyor Türkiye'de dalış okulu varken göç eden, adını vermek istemeyen Rehber kod adlı kişi ise, "Amerika'da hayal ettikleri konforlu hayatı bulamadılar. Önce taksicilik sonra araba yıkamacılığı yapıp benzinliklerde çalışıyorlar. Saati 10 dolardı, artık 8 dolara düştü" derken ABD'ye gelmek isteyenlere de 'Sakın gelmeyin' diyor