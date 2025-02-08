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Haberler Yaşam SABAH Bolu Kartalkaya faciasındaki o rapora ulaştı: İl Özel İdaresi Grand Kartal Otel’i 5 kez denetledi ama…
Giriş Tarihi: 08.02.2025 10:00 Güncelleme Tarihi: 08.02.2025 10:37

SABAH Bolu Kartalkaya faciasındaki o rapora ulaştı: İl Özel İdaresi Grand Kartal Otel’i 5 kez denetledi ama…

Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'de 21 ocak gecesi çıkan yangında 78 vatandaşımız hayatını kaybetti. Yangının ardından görevlendirilen mülkiye müfettişlerinin hazırladığı rapordaki detaylar ise ihmali bir kez daha gözler önüne serdi. SABAH'ın ulaştığı o rapora göre Bolu İl Özel İdaresi 78 kişiye mezar olan o oteli 2011, 2016, 2019, 2021 ve 2024'te denetledi. Hijyen, sağlık ve gıda güvenliğiyle ilgili yapılan denetimlerde yangın güvenliği ve tahliye önlemleri gibi kritik unsurlara yer verilmedi. Öte yandan raporda, İl Özel İdaresi'nin denetimlerinde otelin yangın çıkışlarının uygunluğu, tahliye yolları ve yangın söndürme sistemleriyle ilgili eksiklerin zamanında tespit edilip giderilmediği belirtildi. İşte detaylar…

Kerim CENGİL
SABAH Bolu Kartalkaya faciasındaki o rapora ulaştı: İl Özel İdaresi Grand Kartal Otel’i 5 kez denetledi ama…

Bolu Kartalkaya Grand Kartal Otelde meydana gelen faciada 36'sı çocuk 78 kişi hayatını kaybetti.

SABAH Bolu Kartalkaya faciasındaki o rapora ulaştı: İl Özel İdaresi Grand Kartal Otel’i 5 kez denetledi ama…

SABAH MÜLKİYE MÜFETTİŞLERİNİN HAZIRLADIĞI O RAPORA ULAŞTI

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma titizlikle devam ederken, SABAH, İçişleri Bakanlığı tarafından görevlendirilen mülkiye müfettişlerinin hazırladığı rapora ulaştı.

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SABAH Bolu Kartalkaya faciasındaki o rapora ulaştı: İl Özel İdaresi Grand Kartal Otel’i 5 kez denetledi ama…

İL ÖZEL İDAREDEN 8 İSME İDARİ İNCELEME

Bolu Valiliği İl İdare Kurulu Müdürlüğü tarafından Bolu İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Sırrı Köstereli, Genel Sekreter Yardımcısı Bünyamin Bal, Ruhsat ve Denetim Müdürü Yeliz Erdoğan, Ruhsat ve Denetim eski Müdürü Mehmet Özel, Şef Ahmet Karaaslan, Gıda Mühendisi Muhammed Yılmaz, Çevre Sağlık Teknisyeni Cemal Yılmaz ve Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü eski memuru Davut Akgül hakkında idari inceleme başlatıldı.

SABAH Bolu Kartalkaya faciasındaki o rapora ulaştı: İl Özel İdaresi Grand Kartal Otel’i 5 kez denetledi ama…

GEREKLİ İNCELEMELER YAPILMADI

Yangının ardından İçişleri Bakanlığı tarafından görevlendirilen mülkiye müfettişleri tarafından hazırlanan rapor doğrultusunda, 2007 yılında verilen işyeri açma ve çalışma ruhsatının, otelin işletmecisi tarafından yapılan başvurunun ardından gerekli belgeler alınarak düzenlendiği ancak otelin faaliyetleri boyunca ruhsatın güncellenmesi gerektiği durumlarda gerekli incelemelerin tam anlamıyla yapılmadığı ortaya çıktı.

SABAH Bolu Kartalkaya faciasındaki o rapora ulaştı: İl Özel İdaresi Grand Kartal Otel’i 5 kez denetledi ama…

İL ÖZEL İDARE OTELİ 5 KEZ DENETLEMİŞ

Rapora göre, Bolu İl Özel İdaresinin 2011, 2016, 2019, 2021 ve 2024 yıllarında ölüm otelini beş kez denetlediği ancak bu denetimlerin ağırlıklı olarak hijyen, sağlık ve gıda güvenliği ile sınırlı kaldığı, yangın güvenliği ve tahliye önlemleri gibi kritik unsurların kapsamlı bir şekilde değerlendirilmediği yangın çıkışlarının uygunluğu, tahliye yolları ve yangın söndürme sistemleriyle ilgili eksikliklerin zamanında tespit edilip giderilmediği ortaya çıktı.

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