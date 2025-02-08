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SABAH Bolu Kartalkaya faciasındaki o rapora ulaştı: İl Özel İdaresi Grand Kartal Otel’i 5 kez denetledi ama…
Giriş Tarihi: 08.02.2025 10:00
Güncelleme Tarihi: 08.02.2025
10:37
Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'de 21 ocak gecesi çıkan yangında 78 vatandaşımız hayatını kaybetti. Yangının ardından görevlendirilen mülkiye müfettişlerinin hazırladığı rapordaki detaylar ise ihmali bir kez daha gözler önüne serdi. SABAH'ın ulaştığı o rapora göre Bolu İl Özel İdaresi 78 kişiye mezar olan o oteli 2011, 2016, 2019, 2021 ve 2024'te denetledi. Hijyen, sağlık ve gıda güvenliğiyle ilgili yapılan denetimlerde yangın güvenliği ve tahliye önlemleri gibi kritik unsurlara yer verilmedi. Öte yandan raporda, İl Özel İdaresi'nin denetimlerinde otelin yangın çıkışlarının uygunluğu, tahliye yolları ve yangın söndürme sistemleriyle ilgili eksiklerin zamanında tespit edilip giderilmediği belirtildi. İşte detaylar…