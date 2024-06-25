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SABAH gündeme getirmişti! Kriminal hakime hakkındaki haberlerle ilgili mahkemeden flaş karar
Giriş Tarihi: 25.06.2024 16:40
Güncelleme Tarihi: 25.06.2024
16:41
SABAH gündeme getirmişti! Kriminal hakime hakkındaki haberlerle ilgili mahkemeden flaş karar
Adana Adliyesi'nde rüşvet, skandal, tehdit ve uyuşturucu partileri gibi skandallarla Türkiye gündemine oturan kriminal Hakime Gül A.'nın başvurusuyla Ankara ve Gölbaşı Adliyeleri tarafından verilen haberlere erişim engeli kararları, medya kuruluşlarının itirazı üzerine kaldırıldı.