SABAH gündeme getirmişti! Kriminal hakime hakkındaki haberlerle ilgili mahkemeden flaş karar

Adı birçok skandala karışan Hakime Gül A., hakkında çıkan haberlerle ilgili yayın yasağı aldırmak için harekete geçmişti. Eşi Gaziantep'te görev yapan kendisinin de son görev yeri Adana olan Gül A. hakkında çıkan bazı haberlerle ilgili haber linklerine erişim engeli kararı için Ankara ve Gölbaşı sulh ceza hakimliğine başvurdu.