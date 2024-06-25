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Giriş Tarihi: 25.06.2024 16:40 Güncelleme Tarihi: 25.06.2024 16:41

SABAH gündeme getirmişti! Kriminal hakime hakkındaki haberlerle ilgili mahkemeden flaş karar

Adana Adliyesi'nde rüşvet, skandal, tehdit ve uyuşturucu partileri gibi skandallarla Türkiye gündemine oturan kriminal Hakime Gül A.'nın başvurusuyla Ankara ve Gölbaşı Adliyeleri tarafından verilen haberlere erişim engeli kararları, medya kuruluşlarının itirazı üzerine kaldırıldı.

Halit TURAN
SABAH gündeme getirmişti! Kriminal hakime hakkındaki haberlerle ilgili mahkemeden flaş karar

SABAH'ın Türkiye gündemine taşıdığı ve görev yaptığı Edirne ile Adana'da 2017'den bu yana şantaj, ölüm planı, tehdit, rüşvet gibi birçok suça karıştığı iddiasıyla geçtiğimiz ay HSK tarafından ihraç edilen kriminal hakime olayının yankıları devam ediyor.

SABAH gündeme getirmişti! Kriminal hakime hakkındaki haberlerle ilgili mahkemeden flaş karar

Adı birçok skandala karışan Hakime Gül A., hakkında çıkan haberlerle ilgili yayın yasağı aldırmak için harekete geçmişti. Eşi Gaziantep'te görev yapan kendisinin de son görev yeri Adana olan Gül A. hakkında çıkan bazı haberlerle ilgili haber linklerine erişim engeli kararı için Ankara ve Gölbaşı sulh ceza hakimliğine başvurdu.

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SABAH gündeme getirmişti! Kriminal hakime hakkındaki haberlerle ilgili mahkemeden flaş karar

KARARLAR İTİRAZ ÜZERİNE KALDIRILDI

Ankara 4. Sulh Ceza Mahkemesi ve Gölbaşı Sulh Ceza Mahkemesi tarafından bazı haberlere erişim engeli getirilmişti.

SABAH gündeme getirmişti! Kriminal hakime hakkındaki haberlerle ilgili mahkemeden flaş karar

Medya kuruluşları, HSK 2. Dairesi tarafından verilen kararla ihraç edilen Hakim Gül A. hakkındaki haberlerin soruşturma dosyalarına yansıyan bilgilerden oluştuğunu belirterek karara itiraz etti.

SABAH gündeme getirmişti! Kriminal hakime hakkındaki haberlerle ilgili mahkemeden flaş karar

Hem Ankara 4. Sulh Ceza Mahkemesi hem de Gölbaşı Sulh Ceza Mahkemesi itirazı kabul ederek kararların kaldırılmasına karar verdi.

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