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Haberler Yaşam SABAH gündeme getirmişti: Özel okullarda Cadılar Bayramı kutlamaları yasaklandı!
Giriş Tarihi: 18.02.2024 11:58 Güncelleme Tarihi: 18.02.2024 11:58

SABAH gündeme getirmişti: Özel okullarda Cadılar Bayramı kutlamaları yasaklandı!

Milli Eğitim Bakanlığı, özel öğretim kurumları yönetmeliğinde değişiklik yaptı. Resmi Gazete'de yayınlanan yeni yönetmeliğe göre özel okullarda "milli ve manevi değerlere aykırı" kutlamalar yasaklandı. Buna göre çocukların pedagojik gelişimini olumsuz etkileyen çeşitli Pagan ve Hristiyan günlerine özel etkinlikler yapılmayacak…

CEYDA KARAASLAN
SABAH gündeme getirmişti: Özel okullarda Cadılar Bayramı kutlamaları yasaklandı!

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) bir süredir üzerinde çalıştığı özel öğretim kurumları yönetmeliğinde değişiklik yaptı. Önceki gün Resmi Gazete'de yayımlanan yeni yönetmelikte en dikkat çeken konu özel okullarda "milli ve manevi değerlere aykırı" kutlamalara getirilen yasak oldu.

SABAH gündeme getirmişti: Özel okullarda Cadılar Bayramı kutlamaları yasaklandı!

SABAH'ın 16 Aralık 2023'te ''Okullarda yerli malı haftası unutuldu, Cadılar Bayramı Kutlanıyor'' başlığıyla gündeme getirdiği, çocukların pedagojik gelişimini olumsuz etkileyen çeşitli Pagan ve Hristiyan günlerine özel etkinlikler artık kesinlikle yapılamayacak. İlgili yasak Yönetmelikte şu ifadeyle yer aldı: ''Türk milletinin millî, ahlâkî, insanî, manevî ve kültürel değerlerine aykırı, öğrencilerin psikososyal gelişimine katkı sağlamayan etkinlik ve kutlamalar yapılmaz."

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SABAH gündeme getirmişti: Özel okullarda Cadılar Bayramı kutlamaları yasaklandı!

KORKUNÇ KOSTÜMLER GİYDİRİLİYORDU

Türkiye genelindeki birçok özel okulda her yıl 12-18 Aralık tarihleri arasında kutlanan Yerli Malı Haftası sıradan etkinliklerle geçiştirilirken Noel, Cadılar Bayramı ve Paskalya Haftası gibi Hıristiyanların kutladığı gün ve haftalara çok daha fazla önem veriliyordu.

SABAH gündeme getirmişti: Özel okullarda Cadılar Bayramı kutlamaları yasaklandı!

Birçok özel okulun ekim ayı sonunda Hıristiyan ülkelerinde kutlanan Cadılar Bayramı için ilkokul çağındaki çocuklara korkunç makyajlar yaptırdığı, cadı kostümleri giymelerinin istendiği, derslerde balkabağı oydurulduğu öğrenilmişti. SABAH'a konuşan Uzmanlar "Çok küçük yaştaki çocuklara korkunç kostümler giydirilip partiler düzenleyen okullar var. Bu pedagojik gelişim için de uygun değil'' bilgisini vermişti.

SABAH gündeme getirmişti: Özel okullarda Cadılar Bayramı kutlamaları yasaklandı!

KİTAPLAR DA MEB'İN ONAYINDAN GEÇECEK

Yönetmelikteki bir başka değişiklik ise özel okullarda okutulan ders kitaplarıyla ilgili düzenleme oldu. Yönetmelikte son günlerde sayıları ve uyguladığı öğretim programlarıyla eleştirilere neden olan ve "ulusal güvenlik için tehdit oluşturdukları" dile getirilen milletlerarası okullarla ilgili şu madde eklenerek, ders kitaplarına Talim Terbiye Kurulu onayı geldi.

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