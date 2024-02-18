SABAH gündeme getirmişti: Özel okullarda Cadılar Bayramı kutlamaları yasaklandı!

KİTAPLAR DA MEB'İN ONAYINDAN GEÇECEK

Yönetmelikteki bir başka değişiklik ise özel okullarda okutulan ders kitaplarıyla ilgili düzenleme oldu. Yönetmelikte son günlerde sayıları ve uyguladığı öğretim programlarıyla eleştirilere neden olan ve "ulusal güvenlik için tehdit oluşturdukları" dile getirilen milletlerarası okullarla ilgili şu madde eklenerek, ders kitaplarına Talim Terbiye Kurulu onayı geldi.