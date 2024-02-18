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SABAH gündeme getirmişti: Özel okullarda Cadılar Bayramı kutlamaları yasaklandı!
Giriş Tarihi: 18.02.2024 11:58
Güncelleme Tarihi: 18.02.2024
11:58
SABAH gündeme getirmişti: Özel okullarda Cadılar Bayramı kutlamaları yasaklandı!
Milli Eğitim Bakanlığı, özel öğretim kurumları yönetmeliğinde değişiklik yaptı. Resmi Gazete'de yayınlanan yeni yönetmeliğe göre özel okullarda "milli ve manevi değerlere aykırı" kutlamalar yasaklandı. Buna göre çocukların pedagojik gelişimini olumsuz etkileyen çeşitli Pagan ve Hristiyan günlerine özel etkinlikler yapılmayacak…