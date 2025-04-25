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Haberler Yaşam SABAH’ın gündeme getirdiği tarihi yalıyla ilgili yeni gelişme! CHP’li belediyeye şok yazı: Mekanının kullanımı yasaklansın!
Giriş Tarihi: 25.04.2025 07:42 Güncelleme Tarihi: 25.04.2025 07:43

SABAH’ın gündeme getirdiği tarihi yalıyla ilgili yeni gelişme! CHP’li belediyeye şok yazı: Mekanının kullanımı yasaklansın!

İzmir Bayraklı'da, düğün salonu olarak kullanılan 146 yıllık tarihi Saime Sultan Yalısı'nda işletmecilerin izinsiz kurduğu ahşap platformlar, 4 yıl önce SABAH'ın yaptığı haberlerle yıkıldı. Ancak zamanla şu anda eğlence mekanı olarak kullanılan yalıya yine kaçak eklentiler yapıldı. Şikayet üzerine Bayraklı Belediyesi, 3 hafta önce yalıyı mühürleyerek ruhsatını askıya aldı. Aynı şikayet çerçevesinde inceleme yapan Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu da İzmir Büyükşehir ve Bayraklı Belediyesi'ne yazdığı yazıyla, izinsiz uygulamaları yapanlar hakkında suç duyurusunda bulunulması ve izinsiz uygulamalar kaldırılana kadar tarihi yalının kullanımının yasaklanmasını istedi. Ancak, kaçak eklentiler yıkılmadı. Buna rağmen işletmeciler, 25 Nisan'da yeniden açılış yapacaklarını duyurdu. Ayrıca CHP'li Bayraklı Belediyesi'nin mühürlü mekanın işletilmesi nedeniyle durumu emniyete bildirmesi gerekirken bildirmediği ortaya çıktı.

Ceyhan TORLAK
SABAH’ın gündeme getirdiği tarihi yalıyla ilgili yeni gelişme! CHP’li belediyeye şok yazı: Mekanının kullanımı yasaklansın!

İzmir Körfezi'ne nazır 146 yıllık tarihi Saime Sultan Yalısı'nın orijinal dokusu bozulduğu için İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu 4 yıl önce suç duyurusunda bulunmuştu. O dönem SABAH'ta yer alan 'Bayraklı Belediyesi tarihi yalıdaki kaçak eklentileri yıkmıyor' başlıklı haberin yayınlanmasının ardından yıkım için harekete geçildi. 2. grup korumasında yer alan yalıda yapılan izinsiz uygulamalarla ilgili 14 Ekim 2020'de alınan ve uzun yıllardır uygulanmayan yıkım kararı SABAH'ın haberinin ardından uygulanmıştı. Yıkımın üzerinden 4 yıl geçtikten sonra tarihi yalıya geçtiğimiz günlerde tekrardan kaçak eklentiler yapıldı. Daha önce düğün organizasyonları yapılan mekan bu kez gece kulübü olarak işletilmeye başlandı. CHP'li Bayraklı Belediyesi'nin denize sıfır körfez manzaralı tarihi mekana yapılan kaçak inşaata göz yumması akıllarda soru işareti bıraktı.

SABAH’ın gündeme getirdiği tarihi yalıyla ilgili yeni gelişme! CHP’li belediyeye şok yazı: Mekanının kullanımı yasaklansın!

YENİ GELİŞME YAŞANDI

İzmir Bayraklı'da kaçak eklentilerin yapıldığı 146 yıllık tarihi Saime Sultan Yalısı, SABAH'ın yaptığı haberlerle gündem olmuş, işletmecilerin izinsiz kurduğu ahşap platformlar 4 yıl önce yıkılmıştı. Yaz sezonu öncesi yeniden kaçak eklentiler yapıldığı için geçtiğimiz günlerde yeniden mühürlenen, ruhsatı askıya alınan mekanın bugün (25 Nisan) açılışı yapılacak.

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SABAH’ın gündeme getirdiği tarihi yalıyla ilgili yeni gelişme! CHP’li belediyeye şok yazı: Mekanının kullanımı yasaklansın!

Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından İzmir Büyükşehir ve Bayraklı Belediyesi'ne gönderilen yazıda kaçak eklentileri yapanlar hakkında suç duyurusunda bulunulması ve kaçak eklentiler kaldırılana kadar tarihi yalının kullanımının yasaklanması istendi. Ayrıca CHP'li Bayraklı Belediyesi'nin mühürlü mekanın işletilmesi nedeniyle durumu emniyete bildirmesi gerekirken bildirmediği ortaya çıktı.

SABAH’ın gündeme getirdiği tarihi yalıyla ilgili yeni gelişme! CHP’li belediyeye şok yazı: Mekanının kullanımı yasaklansın!

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULSUN

Koruma kurulunun 28 Ağustos 2024'te "Tescilli taşınmazda izinsiz uygulamaların kaldırılmasından sonra taşınmazın bahçesinde ve parsel önünde yer alan tescil harici kıyı alanında yapılan izinsiz uygulamaları yapanlar hakkında 2863 sayılı yasanın 9. maddesi doğrultusunda suç duyurusunda bulunulmasına, taşınmazdaki izinsiz uygulamaların ilgili belediyesi ve KUDEB denetiminde kaldırılarak onaylı projesine dönüştürülmesine, taşınmazdaki izinsiz uygulamalar kaldırılana kadar taşınmazın kullanımının ilgili belediyesince engellenmesine" karar verildiği hatırlatıldı. 28 Ağustos 2024'te alınan karar ile ilgili yapılan işlemler hakkında Bayraklı Belediyesi'nden ivedilikle bilgi vermesi istendi.

SABAH’ın gündeme getirdiği tarihi yalıyla ilgili yeni gelişme! CHP’li belediyeye şok yazı: Mekanının kullanımı yasaklansın!
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