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SABAH’ın gündeme getirdiği tarihi yalıyla ilgili yeni gelişme! CHP’li belediyeye şok yazı: Mekanının kullanımı yasaklansın!
Giriş Tarihi: 25.04.2025 07:42
Güncelleme Tarihi: 25.04.2025
07:43
SABAH’ın gündeme getirdiği tarihi yalıyla ilgili yeni gelişme! CHP’li belediyeye şok yazı: Mekanının kullanımı yasaklansın!
İzmir Bayraklı'da, düğün salonu olarak kullanılan 146 yıllık tarihi Saime Sultan Yalısı'nda işletmecilerin izinsiz kurduğu ahşap platformlar, 4 yıl önce SABAH'ın yaptığı haberlerle yıkıldı. Ancak zamanla şu anda eğlence mekanı olarak kullanılan yalıya yine kaçak eklentiler yapıldı. Şikayet üzerine Bayraklı Belediyesi, 3 hafta önce yalıyı mühürleyerek ruhsatını askıya aldı. Aynı şikayet çerçevesinde inceleme yapan Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu da İzmir Büyükşehir ve Bayraklı Belediyesi'ne yazdığı yazıyla, izinsiz uygulamaları yapanlar hakkında suç duyurusunda bulunulması ve izinsiz uygulamalar kaldırılana kadar tarihi yalının kullanımının yasaklanmasını istedi. Ancak, kaçak eklentiler yıkılmadı. Buna rağmen işletmeciler, 25 Nisan'da yeniden açılış yapacaklarını duyurdu. Ayrıca CHP'li Bayraklı Belediyesi'nin mühürlü mekanın işletilmesi nedeniyle durumu emniyete bildirmesi gerekirken bildirmediği ortaya çıktı.