SABAH’ın gündeme getirdiği tarihi yalıyla ilgili yeni gelişme! CHP’li belediyeye şok yazı: Mekanının kullanımı yasaklansın!

İzmir Körfezi'ne nazır 146 yıllık tarihi Saime Sultan Yalısı'nın orijinal dokusu bozulduğu için İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu 4 yıl önce suç duyurusunda bulunmuştu. O dönem SABAH'ta yer alan 'Bayraklı Belediyesi tarihi yalıdaki kaçak eklentileri yıkmıyor' başlıklı haberin yayınlanmasının ardından yıkım için harekete geçildi. 2. grup korumasında yer alan yalıda yapılan izinsiz uygulamalarla ilgili 14 Ekim 2020'de alınan ve uzun yıllardır uygulanmayan yıkım kararı SABAH'ın haberinin ardından uygulanmıştı. Yıkımın üzerinden 4 yıl geçtikten sonra tarihi yalıya geçtiğimiz günlerde tekrardan kaçak eklentiler yapıldı. Daha önce düğün organizasyonları yapılan mekan bu kez gece kulübü olarak işletilmeye başlandı. CHP'li Bayraklı Belediyesi'nin denize sıfır körfez manzaralı tarihi mekana yapılan kaçak inşaata göz yumması akıllarda soru işareti bıraktı.