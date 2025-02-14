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Haberler Yaşam Şaban Ataş cinayetinde sanıklar hakim karşısında: Peş peşe skandal ifadeler!
Giriş Tarihi: 14.02.2025 19:48 Güncelleme Tarihi: 14.02.2025 20:41

Şaban Ataş cinayetinde sanıklar hakim karşısında: Peş peşe skandal ifadeler!

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde Şaban Ataş'ın öldürülmesiyle ilgili 3'ü tutuklu 4 sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanmasına başlandı. Öte yandan sanıklardan mahkemede arkaya arkaya skandal ifadeler geldi. "Cinayeti sen üstlen. Sen dışarıda bize bakamazsın…"

AA
Şaban Ataş cinayetinde sanıklar hakim karşısında: Peş peşe skandal ifadeler!

Seydikemer ilçesinde yaşayan 3 çocuk babası inşaat işçisi Şaban Ataş, 22 Mart'ta ortadan kayboldu. Gidebileceği yerlere bakmasına rağmen kendisine ulaşamayan yakınları, 1 gün sonra polise kayıp başvurusunda bulundu. Ancak güvenlik güçlerinin tüm çabalarına rağmen Ataş'a ulaşılamadı. Şaban Ataş'ın bir süre önce boşanmalarına rağmen aynı evi paylaştığı eski eşi Emine Karabulut, çocuklarıyla birlikte katıldığı canlı yayın çıkışında programın sunucusuna cinayeti itiraf etti.

Şaban Ataş cinayetinde sanıklar hakim karşısında: Peş peşe skandal ifadeler!

"İPLE BOĞDU"

Karabulut, "Kahvaltıda Burhanettin Öztürk, Şaban ve ben oturuyorduk. Aralarında kavga çıktı. Burhanettin, Şaban'ı iple boğdu. Ardından cesedi götürdü" dedi. Emine Karabulut, cesedin gömüldüğü yeri de söyledi. İtirafın ardından Seydikemer İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bilgi verildi. Karabulut'un ifadesinden yola çıkan polis, Sarıyer mevkisinde üzeri taşlarla örtülü erkek cesedi buldu. Cesedin kayıp olan Ataş'a ait olduğu belirlendi. Şaban Ataş'ın 56 gün sonra bulunan cesedi, incelemenin ardından otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

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Şaban Ataş cinayetinde sanıklar hakim karşısında: Peş peşe skandal ifadeler!

3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

İtirafın ardından İstanbul'da programda bulunan Emine Karabulut ile sevgilisi olduğu ve bir otelde teknik servis elemanı olarak çalıştığı öğrenilen Burhanettin Öztürk ile Karabulut'un oğulları Mert Ataş (23) ve M.A., Seydikemer'deki annesi D.K. (85) gözaltına alındı. Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'ndeki işlemlerinin ardından 5 şüpheli, adliye sevk edildi. Emine Karabulut, Mert Ataş ve Burhanettin Öztürk tutuklandı. D.K. ile M.A adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şaban Ataş cinayetinde sanıklar hakim karşısında: Peş peşe skandal ifadeler!

İSTENEN CEZA BELLİ OLDU

Soruşturmanın ardından Fethiye Cumhuriyet Savcılığı tarafından iddianame hazırlandı. İddianamede; Burhanettin Öztürk, Emine Karabulut, Mert Ataş ve D.K. hakkında 'Tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istendi. Ayrıca Burhanettin Öztürk ve Emine Karabulut'un hırsızlık suçundan da 3'er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi.

Şaban Ataş cinayetinde sanıklar hakim karşısında: Peş peşe skandal ifadeler!

Davanın ilk duruşması bugün Fethiye 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya tutuklu sanıklar Burhanettin Öztürk ve Mert Ataş SEGBİS aracılığıyla katılırken, tutuklu sanık Emine Karabulut, adli kontrol şartı ile serbest kalan D.K., Şaban Ataş'ın oğlu Mehmet Ataş katıldı.

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