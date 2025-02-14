Haberler
Yaşam
Şaban Ataş cinayetinde sanıklar hakim karşısında: Peş peşe skandal ifadeler!
Giriş Tarihi: 14.02.2025 19:48
Güncelleme Tarihi: 14.02.2025
20:41
Şaban Ataş cinayetinde sanıklar hakim karşısında: Peş peşe skandal ifadeler!
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde Şaban Ataş'ın öldürülmesiyle ilgili 3'ü tutuklu 4 sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanmasına başlandı. Öte yandan sanıklardan mahkemede arkaya arkaya skandal ifadeler geldi. "Cinayeti sen üstlen. Sen dışarıda bize bakamazsın…"