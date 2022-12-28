Sabiha Gökçen Havalimanı’nda uçuşlar iptal mi oldu, düzeldi mi, neden iptal oldu? Sabiha Gökçen’de uçuşlara doğalgaz sızıntısı engeli...

İstanbul Tuzla'da gerçekleşen doğalgaz hattı sızıntısının ardından Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuşlar yaklaşık olarak 1,5 saat yapılamadı. Bu nedenle ise bugün Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuşu olan vatandaşlar detayları merak ediyor. Peki, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuşlar iptal mi oldu, düzeldi mi, neden iptal oldu? İşte merak edilen tüm bu detaylar.