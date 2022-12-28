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Haberler Yaşam Sabiha Gökçen Havalimanı’nda uçuşlar iptal mi oldu, düzeldi mi, neden iptal oldu? Sabiha Gökçen'de uçuşlara doğalgaz sızıntısı engeli...
Giriş Tarihi: 28.12.2022 16:01 Güncelleme Tarihi: 28.12.2022 16:04

Sabiha Gökçen Havalimanı’nda uçuşlar iptal mi oldu, düzeldi mi, neden iptal oldu? Sabiha Gökçen'de uçuşlara doğalgaz sızıntısı engeli...

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuşların durdurulması üzerine vatandaşlar konuya dair detayları araştırmaya başladı. Gelen bilgilere göre; Tepeören'de, doğalgaz hattındaki çalışma sırasında BOTAŞ'ın ana dağıtım hattı zarar gördü. Sızıntı nedeniyle bölgeye ekipleri yönlendirilirken öte yandan söz konusu çalışma uçakların kalkış yönünde olduğu için Havalimanı'nda saat 13.05'ten itibaren uçuşlar tedbir amacıyla durduruldu. Peki, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuşlar iptal mi oldu, düzeldi mi, neden iptal oldu? İşte tüm bu detaylar.

Sabiha Gökçen Havalimanı’nda uçuşlar iptal mi oldu, düzeldi mi, neden iptal oldu? Sabiha Gökçen’de uçuşlara doğalgaz sızıntısı engeli...

İstanbul Tuzla'da gerçekleşen doğalgaz hattı sızıntısının ardından Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuşlar yaklaşık olarak 1,5 saat yapılamadı. Bu nedenle ise bugün Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuşu olan vatandaşlar detayları merak ediyor. Peki, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuşlar iptal mi oldu, düzeldi mi, neden iptal oldu? İşte merak edilen tüm bu detaylar.

Sabiha Gökçen Havalimanı’nda uçuşlar iptal mi oldu, düzeldi mi, neden iptal oldu? Sabiha Gökçen’de uçuşlara doğalgaz sızıntısı engeli...

SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI'NDA UÇUŞLAR İPTAL Mİ OLDU?

Edinilen bilgiye göre, Tepeören mevkisi Ebubekir Caddesi'nde boş arazide bir vatandaşın zemin etüdü çalışması sırasında doğal gaz borusunun zarar görmesi sonucu gaz sızıntısı meydana geldi.

Haber verilmesi üzerine bölgeye BOTAŞ, İGDAŞ, belediye ve polis ekipleri sevk edildi.

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Sabiha Gökçen Havalimanı’nda uçuşlar iptal mi oldu, düzeldi mi, neden iptal oldu? Sabiha Gökçen’de uçuşlara doğalgaz sızıntısı engeli...

Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, ekiplerin zarar gören doğal gaz boru hattında başlattığı onarım çalışması sürüyor.

Sabiha Gökçen Havalimanı’nda uçuşlar iptal mi oldu, düzeldi mi, neden iptal oldu? Sabiha Gökçen’de uçuşlara doğalgaz sızıntısı engeli...

Gaz sızıntısının yaşandığı doğal gaz boru hattı uçakların kalkış yönünde olduğu için Sabiha Gökçen Havalimanı'nda saat 13.05'ten itibaren uçuşlar tedbir amacıyla durduruldu. Bu sırada, yakıtın az olması nedeniyle iniş talebinde bulunan 4 uçaktan 3'ü İstanbul Havalimanı'na yönlendirildi.

Tedbir olarak bir süre uçuş operasyonları durdurulan Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçak iniş ve kalkışları yeniden başladı.

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