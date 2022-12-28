Sabiha Gökçen Havalimanı’nda uçuşlar iptal mi oldu, düzeldi mi, neden iptal oldu? Sabiha Gökçen’de uçuşlara doğalgaz sızıntısı engeli...

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuşların durdurulması üzerine vatandaşlar konuya dair detayları araştırmaya başladı. Gelen bilgilere göre; Tepeören'de, doğalgaz hattındaki çalışma sırasında BOTAŞ'ın ana dağıtım hattı zarar gördü. Sızıntı nedeniyle bölgeye ekipleri yönlendirilirken öte yandan söz konusu çalışma uçakların kalkış yönünde olduğu için Havalimanı'nda saat 13.05'ten itibaren uçuşlar tedbir amacıyla durduruldu. Peki, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuşlar iptal mi oldu, düzeldi mi, neden iptal oldu? İşte tüm bu detaylar.