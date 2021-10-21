Saç ekimi yaptırırken ölmüştü: Sanıklar için istenen ceza belli oldu!

RAPORDA EYLEM İLE ÖLÜM ARASINDA İLLİYET BAĞI BULUNMADIĞI DEĞERLENDİRİLDİ

Raporda, saç ekim işleminin yetkili hekim sorumluluğunda yapılması gerektiği, yardımcı sağlık personelinin de işleme katkıda bulunabileceği, işlem sırasında tıbbi belge düzenlenmemiş olmasının eksiklik olduğu, kişiye uygulanan ilaçların dozları ve veriliş şekilleri ile ilgilitıbbi evrak mevcut olmadığından ölüm ile eksik eylem arasında kesin illiyet bağı bulunup bulunmadığı hususunda değerlendirme yapılamadığı ancak yardımcı sağlık personellerinin ifadelerinin kabulü halinde işlem esnasında verilen ilaçların ve dozlarının uygun olduğu, otopsi sırasında alınan örneklerin kimyasal incelemesinde toksik dozda ilaç tespit edilemediği birlikte değerlendirildiğinde eksik eylem ile ölüm arasında illiyet bağı bulunmadığı değerlendirildi.

6 YILA KADAR HAPİSLERİ TALEP EDİLDİ

Sanıklar Çağrı Serdar Elgörmüş, Evin Baykuşak, Mehmet Albayrak ve Şehnaz Çelebi hakkında "taksirle ölüme neden olma" suçundan 2'şer yıldan 6'şar yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talebiyle dava açıldı.